Nowa wersja modelu GPT-4o

Firma OpenAI wydała nową wersję swojego dużego modelu językowego GPT-4o, zaprojektowaną w celu uproszczenia procesu generowania „dobrze zdefiniowanych” i „ustrukturyzowanych” danych wyjściowych z modeli sztucznej inteligencji.

Wczesna wersja modelu, noszącego oznaczenie GPT-4o-2024-08-06, została udostępniona w usłudze Microsoft Azure OpenAI. Nowa funkcja GPT-4o ma być szczególnie cenna dla programistów, którzy muszą weryfikować i formatować dane wyjściowe AI do struktur takich jak schematy JSON – czytamy w blogu azure.microsoft.com.

Nowy LLM obsługuje dwa rodzaje ustrukturyzowanych danych wyjściowych - schemat JSON zdefiniowany przez użytkownika oraz tryb ścisły.

Schematy są używane przez programistów m.in. do utrzymywania spójności między platformami i automatycznego generowania interfejsów użytkownika.

Jak wyjaśniają OpenAI i Microsoft, są także niezbędne do definiowania struktury i ograniczeń dokumentów JSON, zapewniając, że są one zgodne z określonymi formatami w zakresie wymaganych właściwości i typów wartości. Ma to zwiększać zrozumiałość danych poprzez adnotacje semantyczne.

GPT-4o został wprowadzony w maju 2024 roku, jako nowy multimodalny model OpenAI, a w lipcu pojawił się GPT-4o mini.