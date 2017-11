Nowa wersja baramundi Management Suite

Management Suite 2017 R2 udostępnia administratorom zoptymalizowaną graficzną prezentację mapy systemu IT, nowe funkcje modułu baramundi Network Devices oraz rozbudowany moduł baramundi Inventory.

Firma baramundi software wprowadziła nową wersję Management Suite 2017 R2, oprogramowania do jednolitego zarządzania infrastrukturą IT – stacjami roboczymi, serwerami i urządzeniami mobilnymi działającymi na różnych platformach.

W nowej wersji rozbudowany został schemat mapy systemu IT. Wyposażono go w takie funkcje, jak filtr urządzeń z wyróżnieniami kolorystycznymi, dodatkowe opcje wyświetlania portów i typów połączeń oraz możliwość eksportowania danych na potrzeby dokumentacji w formatach Visio, PDF lub SVG. Natomiast moduł baramundi Network Devices zapewnia obecnie lepszy niż dotąd przegląd urządzeń sieciowych zarządzanych przez SNMP, takich, jak przełączniki, routery i drukarki. Nowa wersja baramundi Inventory umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji oprogramowania we wszystkich siedzibach firmy i wyświetlenia wyników w widoku zbiorczym.

„Wraz z nową wersją Management Suite administratorzy zyskują dodatkowe, praktyczne funkcje, które znacząco upraszczają i przyspieszają codzienne prace związane z zarządzaniem strukturą IT przedsiębiorstwa. Kompleksowe zarządzanie wszystkimi elementami systemu wymaga maksymalnej przejrzystości informacji o wszystkich tych elementach oraz znajomości statusu poszczególnych urządzeń” mówi dr Lars Lippert, członek zarządu baramundi software AG.

Dzięki zautomatyzowaniu zadań administracyjnych i kompleksowemu przeglądowi stanu sieci komputerowej oraz terminali, baramundi Management Suite optymalizuje procesy zarządzania systemem IT ułatwiając pracę administratorom.