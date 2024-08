Nietypowe wykorzystanie Samsunga Galaxy S24 na IO w Paryżu

Flagowe modele Samsunga otrzymały niecodzienne zadanie w związku z Igrzyskami olimpijskimi w Paryżu.

Paryż od ponad tygodnia jest światową stolicą sportu. Do miasta zjechało mnóstwo olimpijczyków oraz kibiców, ale zdecydowana większość z nich ogląda zmagania przed ekranami smartfonów, tabletów, komputerów czy telewizorów.

Samsung Galaxy S24 na IO w Paryżu Źródło: samsung.com

W nagrywaniu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu pomaga sprzęt video nie tylko znany ze studiów filmowych. Aktualnie fani mogą śledzić między innymi zawody żeglarskie, które odbywają się na wodach w pobliżu Marsylii. Samsung i organizatorzy wykorzystują najnowsze smartfony Samsung Galaxy S24 Ultra do transmitowania na żywo postępów każdego zawodnika.

Urządzenia zamontowano bezpośrednio do żaglówek wykorzystywanych w tych zawodach. Również podczas wyzwań kitesurfingowych oraz windsurfingowych Galaxy S24 Ultra są przypięte do ramienia sportowców. Dodatkowe egzemplarze przypięto do bojek, aby zapewnić ujęcia z innego kąta.

Dla organizatorów nie było to łatwe zadanie, ponieważ urządzenia narażone były na wiele złych warunków atmosferycznych - słoną wodę (indeks IP nie gwarantuje wodoszczelności w słonej wodzie), wysoką temperaturę oraz ekspozycję na słońce.

System OIS aparatów również został wystawiony na próbę, aby zapewnić stabilne ujęcia w mocno chybotliwym otoczeniu. Ponadto konieczne było zainstalowanie dodatkowych wież przekaźnikowych, aby zapewnić, że niezawodne połączenie i zapewnić stabilny przekaz na żywo z wykorzystaniem sieci 5G.

Wcześniej modele Galaxy S24 Ultra były używane do transmitowania ceremonii otwarcia. Po rozpoczęciu igrzysk, Samsung Galaxy Z Flip6 były używane przez zwycięzców na podium do robienia uroczystych selfie.