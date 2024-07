Niemiecka marynarka wojenna nadal używa 8-calowych dyskietek

W specyficznych warunkach nadal wykorzystywane są przestarzałe technologie, o których zapomnieliśmy lata temu. Idealnym tego przykładem jest niemiecka marynarka wojenna.

Cztery okręty wojenne F123 klasy Brandenburg wykorzystywane przez niemiecką marynarkę wojenną w dalszym ciągu wykorzystują 8-calowe dyskiety w swoich systemach gromadzenia danych.

Klasyczna dyskietka z lat 90-tych XX wieku Źródło: Onur Buz / Unsplash

Do sieci trafiły informacje o planowanej aktualizacji systemów informatycznych na okrętach wojennych F123 klasy Brandenburg, które w dalszym ciągu gromadzą wybrane dane na 8-calowych dyskietkach.

Statki korzystają z tej mocno przestarzałej technologii do gromadzenia danych z pokładowych systemów akwizycji danych (DAQ).

Okręty wykorzystujące dyskietki służą do zwalczania okrętów podwodnych oraz wsparcia obrony powietrznej.

Informacje o planownej modernizacji zostały zauważone przez niemiecki portal Augen geradeaus!. Przetarg na usługę aktualizacji systemu został opublikowany 21 czerwca przez niemiecki Federalny Urząd ds. Sprzętu, Technologii Informacyjnych i Wsparcia Służbowego Bundeswehry (BAAINBw). Zakłada on modernizację czterech fregat F123 niemieckiej marynarki wojennej. Okręty zostały oddane do użytku w okresie od października 1994 roku do grudnia 1996 roku. Jak zauważył niemiecki serwis informacyjny Heise, ciągłe korzystanie z 8-calowych dyskietek pomimo dostępności nowoczesnych alternatyw od lat "ma związek z faktem, że sprawdzone systemy są uważane za bardziej niezawodne".

Zamiast przebudowywać cały DAQ, rząd planuje opracować i zintegrować wbudowany system emulacji, który zastąpi dyskietki. Różni się to od podejścia przyjętego przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych. W 2019 r. amerykański oddział wojskowy zastąpił 8-calowe dyskietki do przechowywania danych wykorzystywanych do obsługi sieci dowodzenia, kontroli i komunikacji międzykontynentalnych pocisków balistycznych dyskami SSD.