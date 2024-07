Niemcy podjęły decyzję: nie chcą w swoich sieciach 5G chińskich produktów

Niemiecki rząd zadecydował, że w ciągu najbliższych pięciu lat z ich sieci bezprzewodowych 5G mają zniknąć wszystkie komponenty produkowane przez chińskie firmy Huawei i ZTE.

Chociaż decyzji tej można się było spodziewać od dawna, to analitycy podkreślają, że pogorszyć i tak już napięte stosunki Niemiec z drugą co do wielkości gospodarką świata. Wiodący operatorzy niemieckich sieci komórkowych (w tym Vodafone, Deutsche Telekom i Telefonica) będą teraz musieli usunąć takie komponenty ze swoich sieci rdzeniowych 5G do końca 2026 roku.

To kosztowny zabieg, ale w opinii niemieckiego rządu niezbędny, jeśli użytkownicy takich sieci mają się czuć bezpieczni. Natomiast do końca 2029 roku chińskie rozwiązania należy usunąć również z sieci dostępowych i transportowych”, które obejmują fizyczne części sieci 5G, takie jak linie przesyłowe i maszty.

„W ten sposób chronimy centralny układ nerwowy Niemiec jako lokalizacji biznesowej oraz chronimy komunikację obywateli, firm i państwa” – stwierdziła w czwartkowym oświadczeniu ministra spraw wewnętrznych Niemiec (Nancy Faeser). Musimy ograniczyć ryzyko bezpieczeństwa i – inaczej niż w przeszłości – unikać jednostronnych zależności”.

W tym samym oświadczeniu niemiecki rząd podkreślił znaczenie „bezpiecznej i odpornej infrastruktury telekomunikacyjnej” ze względu na „niebezpieczeństwo sabotażu i szpiegostwa. Aby uniknąć krytycznych luk w zabezpieczeniach i zależności, Niemcy zamierzają polegać na godnych zaufania producentach.

Jedna chińskich firm objętych zakazem (Huawei) opublikowała oświadczenie, w który twierdzi iż póki co nie ma konkretnych dowodów ani scenariuszy mogących świadczyć o tym, że jej technologie stwarzają ryzyko dla cyberbezpieczeństwa Niemiec. Dalej czytamy iż Huawei zamierza nadal konstruktywnie i otwarcie współpracować z klientami i partnerami, promować poprawę i postęp cyberbezpieczeństwa oraz promować budowę sieci mobilnych i cyfryzację w Niemczech.