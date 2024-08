Nie żyje była szefowa YouTube. Miała polskie korzenie

Susan Wojcicki, była dyrektor generalna YouTube i jedna z pierwszych pracowników firmy Google po jej założeniu, co miało miejsce w 1998 roku, zmarła na raka płuc. Miała 56 lat i polskie korzenie (jej dziadek pochodził z Polski).

Jej mąż, Dennis Troper, ogłosił wczoraj na Facebooku: „Z głębokim smutkiem dzielę się wiadomością o śmierci Susan Wojcicki. Moja ukochana żona, z którą przeżyłam 26 lat i matka naszych pięciorga dzieci, opuściła nas dzisiaj po 2 latach walki z rakiem”.

Zanim dołączyła do zespołu w Google, była wcześniej zatrudniona w Intel Corporation, Bain & Co. i R.B. Webber & Co. Susan Wojcicki ujawniła w lutym 2023 r., że rezygnuje ze swojej roli w YouTube po dziewięciu latach kierowania firmą należącą do Google. W tym czasie w notatce dla pracowników napisała, że odchodzi, aby „rozpocząć nowy rozdział skupiony na mojej rodzinie, zdrowiu i osobistych projektach, które mnie pasjonują”.

Była jedną z pierwszych osób zatrudnionych w Google, po tym jak rok wcześniej firma została założona przez Larry'ego Page'a i Sergeya Brina. Następnie przeszła na stanowisko dyrektora generalnego YouTube po przejęciu tej platformy wideo przez Google w 2014 r. Pod przywództwem Wojcicki serwis YouTube stał się jedną z wiodących platform społecznościowych i wideo dla twórców cyfrowych, umożliwiając im monetyzację ich treści za pośrednictwem programu partnerskiego firmy. YouTube uruchomił również własną ofertę krótkich filmów, Shorts, aby konkurować z TikTokiem.

Sundar Pichai, CEO Google i Alphabet, złożył hołd Wojcicki na X (dawniej Twitter), pisząc: „Niesamowicie zasmucony stratą mojej drogiej przyjaciółki @SusanWojcicki po dwóch latach walki. Jest ona tak samo ważna dla historii Google jak ktokolwiek inny i trudno wyobrazić sobie świat bez niej. Była niesamowitą osobą, liderką i przyjaciółką, która miała ogromny wpływ na świat, a ja jestem jedną z niezliczonych osób pracujących w Google, które najlepiej ją znają. Będzie nam jej bardzo brakować. Nasze myśli są z jej rodziną. Spoczywaj w pokoju, Susan”.

Urodzona 5 lipca 1968 roku w Santa Clara w Kalifornii, Wojcicki była wychowywana przez swojego ojca, Stanleya Wojcickiego (zmarłego w maju 2023 roku), który pracował jako profesor fizyki na Uniwersytecie Stanforda, i matkę, Esther Wojcicki, która była nauczycielką i dziennikarką. Później spędziła większość lat 90. kontynuując naukę, studiując historię i literaturę na Uniwersytecie Harvarda, ekonomię na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz i biznes na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles.