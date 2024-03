Neuralink - chip w mózgu może sterować komputerem

Należąca do Elona Muska firma Neuralink umieściła na swojej stronie informację, że operowany przez nią pacjent, któremu wszczepiła do mózgu implant, może za pomocą myśli sterować myszą komputerową oraz innymi elektronicznymi urządzeniami.

Musk powiedział już wcześniej, w zeszłym miesiącu, że firma zakończyła pierwszą operację wszczepienia implantu na człowieku, po uzyskaniu w zeszłym roku zgody na zbadanie bezpieczeństwa i funkcjonalności implantu chipowego i narzędzi chirurgicznych użytych do jego wczepienia. Chip nie wszczepia chirurg, ale specjalny robot. Chip rejestruje i wysyłał sygnały generowane przez mózg do aplikacji. Pierwotnym cele eksperymentu było zapewnienie ludziom możliwości kontrolowania za pomocą myśli komputerowego kursora lub klawiatury.

Sukces firmy Euralink może stanowić ważny kamień milowy w wysiłkach mających na celu wprowadzenie te technologii do powszechnego użytku. Może ona radykalnie zmienić życie sparaliżowanych ludzi, którzy obecnie nie mogą komunikować się normalnie z innymi osobami czy z komputerem. Musk podał jak na razie niewiele szczegółów dotyczących tego eksperymentu, dlatego trudno powiedzieć, jak znaczący postęp naukowy stanowi ta implantacja.

Zobacz również:

Wiadomo iż docelowo ambicją firmy Neuralink jest wykorzystanie implantów do połączenia ludzkiego mózgu z komputerami, aby pomóc na przykład sparaliżowanym osobom w kontrolowaniu smartfonów lub komputerów. Podobnie jak istniejące interfejsy mózg-maszyna, implant firmy Neuralnik zbiera sygnały elektryczne wysyłane przez mózg oraz interpretuje je, przesuwając np. mysz lub naciskając na klawiaturze odpowiedni klawisz.

Musk powiedział w zeszłym miesiącu, że pierwszy produkt firmy będzie nosił nazwę Telepatia, dodając iż pierwszymi użytkownikami będą osoby, które utraciły władzę w kończynach. Taki jest cel, chociaż wiadomo iż konsumenci nie będą mieli w najbliższym czasie szerokiego dostępu do tej technologii. Zanim implanty mózgowe Neuralink trafią na szerszy rynek, będą musiały uzyskać zgodę organów regulacyjnych.

Nad implantami mózgowymi pracują też inne firmy, takie jak Synchron. Prowadzi ona takie eksperymenty od trzech lat. Twierdzi ona, że poddane temu eksperymentowi osoby, które były sparaliżowane, mogły używać implantów do sterowania komputerem osobistym oraz wykonywania rutynowych czynności cyfrowych, takich jak wysyłanie SMS-ów czy e-maili.

Wracając do firmy Neuralink należy przypomnieć, ż w maju zeszłego otrzymała ona zgodę FDA na badania kliniczne na ludziach Już kilka miesięcy później firma rozpoczęła rekrutację pacjentów z porażeniem czterokończynowym spowodowanym urazem rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym lub stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS). Neuralink nadał temu projektowi nazwę PRIME (jest to skrót od słów Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface; precyzyjny robot do wszczepiania interfejsów mózg-komputer).