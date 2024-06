Najcenniejsze światowe marki – ranking zdominowały firmy technologiczne

Aż osiem firm w pierwszej dziesiątce rankingu najwyżej wycenianych globalnych marek, opublikowanym przez Kantar, to firmy z szeroko pojętej branży technologicznej. Jednocześnie koncern Apple, który lideruje zestawieniu, to pierwsze przedsiębiorstwo, którego markę wyceniono na ponad bilion dolarów.

W najnowszym wydaniu rankingu „Kantar BrandZ” wartość marki Apple została wyceniona na 1,015 biliona dolarów, co stanowi pierwszy w historii zestawienia przypadek wyceny przekraczającej poziom 1 bln USD. Na drugim miejscu znalazła się należąca do koncernu Alphabet marka Google (z wyceną ponad 753 mld dol.), a na trzecim – Microsoft, oszacowany na 712 mld.

W pierwszej dziesiątce zestawienia znalazło się ogółem ośmiu gigantów technologicznych – oprócz wymienionych są to jeszcze Amazon, Nvidia, Facebook, Oracle i Tencent (w wypadku Amazona i Tencenta pod uwagę brano też usługi chmurowe świadczone przez te firmy pod markami Amazon Web Services i Tencent Cloud).

Osiągnięcie Apple’a jest godne odnotowania z uwagi na fakt, że firma zajmuje pozycję lidera już trzeci rok z rzędu. Cała pierwsza piątka rankingu utrzymała zresztą swoje miejsca z poprzedniej edycji listy.

Na uwagę zasługuje także wynik Nvidii. Firma Jensena Huanga z impetem wkroczyła do Top10 najcenniejszych światowych marek, poprawiając swój ubiegłoroczny wynik aż o 178 proc. i awansując o 18 miejsc.

Najcenniejsze światowe marki (źródło: Kantar BrandZ 2024)

Marka Nvidia jest dziś, według analityków Kantar, wyceniana na ponad 201 mld dolarów. To zasługa gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na rozwiązania do obsługi środowisk sztucznej inteligencji. Nvidia to czołowy dostawca układów GPU wyspecjalizowanych w obsłudze tych wymagających obliczeń.

Dość wspomnieć, że zaledwie w przeciągu roku kapitalizacja tego koncernu potroiła się. Niemal dokładnie roku temu wartość giełdowa spółki (nie mylić z wartością marki badaną przez Kantar) oscylowała w granicach 1 bln USD, a jeszcze na początku stycznia 2024 r. – ok. 1,2 bln. Obecnie kapitalizacja Nvidii (stan na czerwiec 2024 r.) dochodzi do 3 bln i pod względem wartości rynkowej koncern ustępuje już jedynie Microsoftowi i Apple’owi. Biorąc jednak pod uwagę trendy związane z popularyzacją technologii AI, wkrótce może prześcignąć obie te firmy.

Firmy technologiczne w tegorocznej liście Kantar BrandZ notowały też najwyższe procentowe wzrosty wartości (czego Nvidia jest najlepszą ilustracją). Google Cloud, Adobe, SAP, Oracle, AMD – wszystkie te marki są dziś warte o co najmniej 50 proc. więcej niż rok temu.

Ogółem, marki należące do firm z sektora technologii biznesowych, platform i usług, zwiększyły wartość rok do roku o 45 proc. Na drugim miejscu, ze wzrostem 34 proc., znalazły się marki z sektora mediów i rozrywki, a na trzecim, ze wzrostem 15 proc. – marki firm z sektora technologii konsumenckich (ex aequo z branżą fast food).

Najcenniejsze globalne marki w kategorii technologii dla biznesu (źródło: Kantar BrandZ 2024)

Z pełną treścią raportu można zazpoznać się na stronie kantar.com.