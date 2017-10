Nadchodzi cyfrowa rewolucja, a wraz z nią nowe wyzwania

W ciągu najbliższych czterech lat 50% wszystkich urządzeń i połączeń w sieci (razem 13,7 miliardów) stanowić będą połączenia M2M, a 22% ruchu IP generować będą komputery, które w 2016 r. odpowiadały za 58% ruchu w sieci. Informacje takie Cisco zamieścił w swoim najnowszym, publikowanym co roku raporcie Cisco Visual Networking Index.

Już te dwie liczby pokazują, jak w jakim kierunku będzie się rozwijać sieć. Z raportu można się też dowiedzieć, że smartfony generować będą za trzy do czterech lat 58% ruchu IP (w porównaniu z 22% w 2016 r.). Za 12% ruchu odpowiadać będą tablety, a za 8% inteligentne odbiorniki TV.

Liczba użytkowników smartfonów i telefonów komórkowych na świecie wzrośnie do 5,5 mld, co oznacza że będzie ich więcej niż kont w bankach (5,4 mld), domów i mieszkań z dostępem do bieżącej wody (5,3 mld) czy stacjonarnych linii telefonicznych (2,9 mld).

A jak to się przedstawia w Polsce. W naszym kraju w 2020 roku będzie 212,7 mln urządzeń podłączonych do sieci. Oznacza to, że za już trzy lata na jednego mieszkańca przypadnie średnio 5,5 urządzenia. 42% tych połączeń stanowić będą moduły M2M (Machine to Machine). Dla porównania, w 2015 r. do sieci podłączonych było w Polsce 125,5 mln urządzeń.

Rozwój internetu powoduje, że zagrożenie cyberatakami rośnie. Szczególnie niebezpieczne są ataki DDoS (Distributed Denial of Service). Groźne jest to, że średnia siła takich ataków systematycznie rośnie i zbliża się do poziomu 1,2 Gb/s – jest to wartość, która powoduje, że większość firm może zostać całkowicie odcięta od internetu. Cisco szacuje, że do 2021 roku liczba ataków DDoS wzrośnie do 3,1 mln ataków rocznie.

Biorąc to wszystko pod uwagę, Cisco wdraża nowe podejście do sieci. Korporacja nadała mu nazwę Cisco Digital Network Architecture (DNA). Jest to intuicyjny system, który nieustannie się uczy, dostosowuje do otoczenia, automatyzuje i optymalizuje działanie sieci. Jak podaje Cisco, szczególnie ważnymi cechami sieci DNA jest to, że działają one w oparciu o kontekst i intuicję, a ich priorytetem jest bezpieczeństwo.

Źródło: Cisco