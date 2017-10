Mozilla rezygnuje z debugera Firebug

Mozilla opracowała 12 lat temu narzędzie noszące nazwę Firebug (dodatek bazujący na kodzie open source dołączany do przeglądarki Firefox), służące deweloperom do tworzenia i testowania aplikacji HTML. Firma zdecydowała, że nie będzie go dalej wspierać, prezentując jednocześnie nowsze narzędzie tego typu.

Firebug pozwala deweloperom edytować kod aplikacji obsługiwanych przez przeglądarkę Firefox oraz kontrolować napisane dla niej programy bazujące na językach CSS, HTML i JavaScript. Nowy, wbudowany w przeglądarkę debuger, nosi nazwę Firefox Developer Tools. Mozilla informuje jednocześnie, że kolejna, zapowiadana na przyszły miesiąc edycja przeglądarki (Firefox Quantum, wersja 57) nie będzie już wspierać oprogramowania Firebug. Ocenia się, że z usług oprogramowania Firebug korzysta obecnie co najmniej milion użytkowników. Będą oni obecnie musieli zacząć korzystać z usług debugera Firefox Developer Tools. Zobacz również: Backup w chmurze czy lokalny system

