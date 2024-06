Microsoft zamierza przedłużyć żywot systemu Windows 10

Jak wiadomo, Microsoft przestanie wspierać system operacyjny Windows 10 w październiku przyszłego roku. Dla większości użytkowników takich komputerów PC oznacza to koniec bezpłatnego wsparcia technicznego (płatne będzie istnieć dalej) i koniec aktualizacji zabezpieczeń. Ponieważ użytkowników takich jest dalej bardzo dużo, Microsoft zdecydował się na pewien krok.

Należy przypomnieć iż w listopadzie ubiegłego roku Microsoft zdecydował się zaktualizować system Windows 10, wprowadzając do niego chatbota Copilot i szereg innych zmian, nie zważając na to iż jest to już mocno podstarzały system. Teraz firma uznała, że to nie może być ostateczny koniec kariery tego oprogramowania. Ogłosiła, że ponownie otwiera kanał beta programu Windows Insider dla tych komputerów PC, którym zarządza ten system. Kanał będzie używany do testowania nowych funkcji i dalszych ulepszeń systemu Windows 10, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Użytkownicy mogą przystąpić do kanału beta systemu Windows 10 niezależnie od tego, czy ich komputer spełnia wymagania systemu Windows 11. Wiadomi iż wszystkie nowe funkcje, które zostaną wprowadzone do systemu Windows 10, pojawią się w ostatniej dużej corocznej aktualizacji tego systemu (będzie to wersja 22H2). Jak zwykle w przypadku w kolejnych kompilacjach systemu (które pojawiają się w kanale Windows Insider), Microsoft może nie wprowadzać do nich wszystkich nowych, testowanych funkcji. Pojawią się one w publicznej wersji systemu Windows 10, wtedy kiedy będą gruntownie przetestowane i gotowe.

Zobacz również:

Jedynym sposobem na dalsze otrzymywanie aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows 10 po 2025 roku jest opłacenie programu rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń (ESU). Trzeba uczciwie powiedzieć, że mało kto spodziewał się iż po październiku przyszłego roku system Windows 10 będzie dalej modyfikowany. Biorąc pod uwagę, jak agresywnie Microsoft zaczął dodawać generatywną sztuczną inteligencję do wszystkich swoich produktów, można się tylko domyślać, że większość zmian będzie dotyczyć asystenta Copilot. Ponieważ wersja Copilot dla systemu Windows 11 stała się aplikacją uruchamianą w zwykłym oknie, a nie z poziomu bocznego paska, można domniemać iż Microsoft wprowadzi podobne rozwiązanie do systemu Windows 10.