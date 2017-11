Microsoft wycofuje z oferty czytniki dokumentów Office

Firma informuje, że w najbliższym czasie wycofa z oferty i przestanie wspierać szereg bezpłatnych aplikacji z grupy Office app viewers, pozwalających użytkownikom przeglądać wyprodukowane przez pakiet Office dokumenty, takie jak Excel, PowerPoint i inne. Dotyczy to też oprogramowania Office Compatibility Pack.

Firma informuje, że nastąpi to w ciągu najbliższych czterech miesięcy. I tak prawdopodobnie począwszy od drugiego kwartału przyszłego roku czytników pozwalających przeglądać takie dokumenty nie będzie już można pobierać z jej stron oraz iż nie będą one dalej wspierane techniczne. Oznacza to, że Microsoft nie będzie ich aktualizować i oferować użytkownikom poprawki, które poprawiają ich wydajność czy zwiększają bezpieczeństwo pracy.

Warto przypomnieć, że Microsoft zapowiedział rok temu, że podobny los spotka w listopadzie tego roku czytnik dokumentów Word w listopadzie tego roku. Jednak jak dotąd czytnik ten jest dostępny na stronie firmy co oznacza, że zniknie on z niej dopiero za kilka miesięcy wraz z innymi czytnikami dokumentów wyprodukowanych przy użyciu aplikacji wchodzących w skład pakietu Office.

Microsoft opracował pierwsze czytniki dokumentów Office blisko 20 lat temu i od tego czasu oferował cały czas ich kolejne wersje. Ich znaczenie znacznie spadło z chwilą pojawienia się w 2010 roku usługi Office Online oraz mobilnych wersji aplikacji Office. Wygląda na to, że teraz odejdą na dobre do lamusa.