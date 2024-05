Microsoft wdraża nową wersję Windows 11, która nie wymaga TPM

Microsoft zmienia zasady gry. Specyficzna wersja Windows 11 nie wymaga do działania wbudowanego modułu szyfrującego TPM. To pierwszy taki wyjątek od reguły.

Microsoft prezentując system operacyjny z rodziny Windows 11 w 2021 roku mocno zszokował środowisko. Firma postanowiła bowiem znacząco podwyższyć wymagania dotyczące sprzętu, który może uruchomić nowy system. Gigant z Redmond zdecydował się na certyfikowanie wybranych procesorów (Intel od 8. generacji oraz AMD Ryzen 2000 i nowsze) bez powiązania ich z wydajnością. Dodatkowo elementem wymaganym do zainstalowania systemu operacyjnego Windows 11 jest moduł TPM.

Windows 11

Oba wymagania da się obejść nawet z wykorzystaniem dedykowanych poradników firmy Microsoft, które pozwalają na instalację Windowsa 11 na starszym sprzęcie.

Microsoft wraz z debiutem Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 postanowił nieco złagodzić kontrowersyjne wymagania techniczne dotyczące Windowsa 11.

Najnowsza wersja Long-Term Servicing Channel systemu operacyjnego Windows 11 IoT nie wymaga do swojego działania Secure Boot oraz TPM. Elementy te trafiły na listę zaleceń, ale nie są wymagane do uruchomienia tej wersji systemu operacyjnego. Co ciekawe Windows 11 IoT Enterprise LTSC jest również jedynym wydaniem, które zadziała na urządzeniach z zaledwie 2 GB pamięci operacyjnje.

To, co jest godne uwagi w Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024, to fakt, że podobnie jak inne wydania LTSC, jest on wspierany przez Microsoft przez dekadę (10 lat). Firma twierdzi, że ta edycja systemu operacyjnego jest "przeznaczona dla specjalistycznych urządzeń i przypadków użycia, w których funkcjonalność i funkcje pozostają niezmienne przez cały okres użytkowania urządzenia".

Poniżej przedstawiamy pełne wymgoi technicnze Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024: