Microsoft startuje z agresywną kampanią aktualizacji Windowsa 10

Windows 10 nadal ma bardzo wysoką popularność. Microsoft rozpoczął właśnie nową kampanię mającą zachęcić użytkowników do aktualizacji do Windowsa 11 z wykorzystaniem pełnoekranowych banerach.

Firma Microsoft po ponad dwóch latach od premiery Windowsa 11 nadal ma problem z zachęceniem użytkowników do porzucenia Windowsa 10 na rzecz nowszego systemu. Wsparcie dla Windows 10 kończy się w przyszłym roku, a Microsoft rozpoczął nową, agresywną kampanię, która ma na celu zachęcić użytkowników do przejścia na Windowsa 11.

Windows 11 Źródło: microsoft.com

Firma zdecydowała się na wdrożenie w systemie Windows 10 pełnoekranowych monitów zachęcających do aktualizacji systemu operacyjnego do Windowsa 11.

Microsoft przygotował dwa rodzaje powiadomień - dla sprzętu kompatybilnego z Windowsem 11 oraz urządzeń, które nie spełniają minimalnych wymagań dla nowego systemu operacyjnego.

Pełnoekranowe powiadomienia zachęcające do instalacji Windowsa 11 pojawiły się w systemie Windows 10 po aktualizacji z maja 2024 roku.

W przypadku sprzętu wspieranego przez Windowsa 11 Microsoft zachęca do aktualizacji przed 14 października 2025 roku, a na urządzeniach, które nie spełniają minimalnych wymagań Windowsa 11 firma zachęca do odpowiedniego przygotowania się do aktualizacji sprzętu komputerowego.

Na komputerach spełniających wymagania Windowsa 11, Microsoft proponuje aktualizację od razu lub zaplanowaną. Można pozostać przy systemie Windows 10. W takiej sytuacji Microsoft zachęci nas do aktualizacjami dodatkowymi banerami.

Z Windowsa 10 w dalszym ciągu korzysta wiele firm. Rozszerzone wsparcie Windowsa 10 po zakończeniu bazowego wsparcia obowiązującego do 14 października 2025 roku będzie kosztować 61 dolarów rocznie za jedno urządzenie. Po każdym roku opłata wzrasta dwukrotnie, co ma zachęcić firmy do szybkiej migracji do Windowsa 11.