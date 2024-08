Microsoft przestał promować system Windows 11

Pomimo te, że od daty premiery systemu Windows 11 minęły już trzy lata, wiele komputerów nadal działa po kontrolą systemu Windows 10. Dlatego przez cały ten czas Microsoft namawiał użytkowników, aby przechodzili na system Windows 11. Wygląda na to, że obecnie zmienił swoją strategię w tym względzie.

Można dojść do wniosku, że korporacja wysłuchała wszystkich negatywnych opinii na temat reklam systemu Windows 11, jakie pojawiały się na ekranach komputerów Windows 10 i przynajmniej na razie postanowiła z nich zrezygnować.

Nie jest jeszcze do końca jasne, czy Microsoft całkowicie zaprzestanie takiej praktyki, czy też po jakimś czasie użytkownicy systemu Windows 10 zaczną być ponownie bombardowani takimi natrętnymi namowami. Być może pojawią się ponownie, gdyż Microsoft chce powiększyć maksymalnie bazę użytkowników używających system Windows 11 przed październikiem 2025 roku, a więc datą, gdy system Windows 10 nie będzie już oficjalnie wspierany technicznie.

Przypominamy więc, że po tej dacie komputery z systemem Windows 10 staną się mniej bezpieczne, chyba że zapłacimy firmie Microsoft dodatkową roczną opłatę za to, że będzie nam dostarczać dalej aktualizacje zabezpieczeń. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że Microsoft ponownie wyświetli reklamy aktualizacji później.

Tak czy inaczej minie jeszcze trochę czasu, gdy wszyscy przejdą na system Windows 11. Obecnie 65 procent komputerów Windows pracuje dalej pod kontrolą oprogramowania Windows 10, a tylko 30 procent korzysta z systemu Windows 11. Niestety, w wielu przypadkach komputera nie można zaktualizować do nowej wersji systemu Windows, ponieważ do kwalifikowania się do systemu Windows 11 potrzebny jest nowy procesor.

W większości przypadków oznacza to, że użytkownik musi kupić nowy komputer w ciągu nieco ponad roku, jeśli chcesz zachować bezpieczeństwo. Nie ie jest to dobra wiadomość dla środowiska naturalnego. Rzecz w tym, że w najbliższym czasie dużo laptopów i pecetów trafi po prostu na śmietnik.