Microsoft przedłuża wsparcie dla systemu Windows 10 wersja 1511

Microsoft poinformował, że ma dobrą wiadomość dla firm i instytucji edukacyjnych, których komputery pracują pod kontrolą systemu Windows 10 wersja 1511. Korporacja zdecydowała się przedłużyć wsparcie techniczne dla tego oprogramowania o sześć miesięcy.

Michael Niehaus (dyrektor działu zajmującego się dystrybucją systemu operacyjnego Windows) poinformował, że system operacyjny Windows 10 wersja 1511, ale tylko ten używany przez biznes, będzie wspierany technicznie do końca marca 2018 roku. Chodzi tu o dostarczanie takim użytkownikom nie wszystkich bez wyjątku aktualizacji, ale tylko tych zwiększających bezpieczeństwo systemu, określanych przez Microsoft jako aktualizacje Krytyczne oraz Ważne.

Korporacja zdecydował się na taki krok gdyż zorientowała się, że wiele firm nie zdążyło się jeszcze przestawić na nowy model działania, w którym Windows oferowany jest jako usługa (jest to model, któremu Microsoft nadał nazwę Windows as a Service). I to właśnie z myślą o takich korporacyjnych użytkownikach Microsoft wydłużył wsparcie o pół roku.

Model „Windows a s a Service” charakteryzuje się tym, że za sprawą specjalnych kanałów dystrybucji kolejne aktualizacje systemu operacyjnego Windows są udostępniane użytkownikom korporacyjnym dużo szybciej niż w tradycyjnym modelu.

Użytkownicy indywidualni posiadający komputery pracujące pod kontrolą systemu Windows 10 wersja 1511 (edycje Home i Pro) nie mogą niestety liczyć na wydłużone wsparcie techniczne. Dla nich skończyło się ono definitywnie.

