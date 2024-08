Microsoft ostrzega o wpływie Iranu na wyniki wyborów w USA

Zespół Microsoft Threat Analysis Center wydał ostrzeżenie przed podmiotami pochodzącymi z Iranu, które próbują uzyskać wpływ na wynik wyborów prezydenckich w USA.

Centrum Analiz Zagrożeń firmy Microsoft - Microsoft Threat Analysis Center (w skrócie MTAC) wydało nowe ostrzeżenie. Komórka giganta z Redmond ostrzega o wysiłkach podejmowanych przez finansowanych przez państwo irańskie cyberprzestępców w tworzeniu fałszywych wiadomości oraz wpisów na social mediach, które mają wywrzeć wpływ na wyniki wyborów prezydenckich w USA.

Siedziba Microsoft Źródło: microsoft.com

Iran za pośrednictwem działań w sieci chce podzielić społeczeństwo i wpłynąć na wyniki wyborów.

MTAC opublikował kolejny raport, tym razem dotyczący rzekomych wysiłków podejmowanych przez podmioty z Iranu w celu tworzenia fałszywych wiadomości na temat nadchodzących wyborów. W poście na blogu Microsoft stwierdził, że grupy te, powiązane z irańskim rządem, nasiliły tego typu działania w ostatnich tygodniach

Po pierwsze, położyli podwaliny pod kampanie wywierania wpływu na popularne tematy związane z wyborami i zaczęli aktywować te kampanie, starając się wzbudzić kontrowersje lub wpłynąć na wyborców - zwłaszcza w stanach wahających się. Po drugie, rozpoczęli operacje, które według Microsoftu mają na celu zdobycie informacji na temat kampanii politycznych i umożliwienie im wpływania na wybory w przyszłości.

Podmioty z Iranu publikują fałszywe wiadomości na stronach internetowych, które są skierowane zarówno do konserwatywnych, jak i liberalnych odbiorców politycznych. Istnieją również dowody na to, że te sponsorowane przez państwo działania wykorzystywały sztuczną inteligencję "do plagiatowania przynajmniej niektórych treści z amerykańskich publikacji".