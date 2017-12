Microsoft ogłosił dostępność przeglądarki Edge w wersjach dla systemów Android i iOS

Korporacja udostępniła kilka dni temu oficjalnie finalną wersję przeglądarki Edge przeznaczonej do instalowania na mobilnych urządzeniach pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych Android i iOS, takich jak smartfony oraz tablety.

Mobilna przeglądarka Edge była od jakiegoś czasu dostępna w wersji beta, co oznacz iż była testowana przez zainteresowanych nią użytkowników i deweloperów. Po wprowadzeniu do niej różnego rodzaju poprawek, Microsoft zdecydował się obecnie udostępnić ją szerokiemu grono użytkowników.

Oprogramowanie Edge for iOS i Edge for Android oferuje te wszystkie funkcjonalności, z których mogą obecnie korzystać użytkownicy pecetowej wersji przeglądarki. Są tu więc dostępne takie opcje, jak Favorites, Reading List, New Tab Page oraz Reading View. Jest też dostępna opcja Roaming Passwords co oznacza, że użytkownik może używać przeglądarki zarówno na pececie jak i np. na smartfonie, bez konieczności dodatkowego potwierdzania swojej tożsamości.

Przeglądarka Edge for iOS jest obecnie dostępna w USA (język angielski), w Chinach (uproszczony chiński), we Francji F(język francuski) i w Wielkiej Brytanii (język angielski). UK (język angielski). Przeglądarka Edge for Android jest natomiast dostępna w USA (język angielski), w Chinach (uproszczony chiński), we Francji (język francuski) w Wielkiej Brytanii (język angielski), w Australii (język angielski), w Indiach (język angielski) i w Kanadzie (języki angielski oraz francuski). Microsoft informuje, że pracuje nad kolejnymi wersjami językowymi przeglądarki, które będą udostępniane użytkownikom sukcesywnie w najbliższych miesiącach.