Metaverse z większym wsparciem ze strony AI

Meta zamierza wprowadzić technologię generatywnej sztucznej inteligencji do swojego ekosystemu metaverse, gdzie będzie wspierać takie środowiska, jak VR (wirtualna rzeczywistość), AR (rozszerzona rzeczywistość) oraz MR (rzeczywistość mieszana).

Firma powołała już jakiś czas temu dział noszący nazwę Reality Lab, który zajmuje się wprowadzaniem rozwiązań AI do jej produktów, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska metaverse. Celem firmy jest również rozwijanie lub współpraca z zewnętrznymi twórcami używającymi narzędzi AI, które usprawniają przepływ pracy przy tworzeniu gier i przyspieszają tworzenie treści. Firma zamierza na początek wprowadzić narzędzia AI do pakietu Horizon, który jest używany przez deweloperów do tworzenia gier metaverse, a w dalszej perspektywie do innych urządzeń, takich jak smartfony i komputery PC.

Jest to już kolejna próba wprowadzenia rozwiązań AI do produktów firmy Meta. Warto przypomnieć iż dwa lata temu Mark Zuckerberg zaprezentował Builder Bot. Jest to narzędzie AI, które pozwala użytkownikom tworzyć wirtualne środowiska za pomocą komunikatów głosowych. Obecnie zaangażowanie Mety w generatywną sztuczną inteligencję wydaje się być znacznie większe. znaczne. Firma przeznaczyła w ostatnim czasie miliardy dolarów na tę technologię i powołała do życia zespół zajmujący się generatywnymi produktami AI, takimi jak wirtualne postacie czy wykorzystujące jej reklamy. Szef firmy (Mark Zuckerberg) przyznaje, że czerpanie korzyści finansowych z tych inwestycji zajmie jej lata, ale odwrotu od takiej strategii nie ma.

Integracja generatywnej sztucznej inteligencji przez Meta z grami Metaverse przedstawia fascynującą perspektywę. Ma potencjał zrewolucjonizowania szeroko rozumianej rozrywki, wzmocnienia pozycji twórców i wspierania bardziej dynamicznego ekosystemu Metaverse. Chociaż zwroty finansowe mogą zająć trochę czasu, to strategiczne posunięcie stawia Metę na czele najnowocześniejszych osiągnięć technologicznych w branży gier.