Meta zniesie restrykcje nałożone na konta Donalda Trumpa

Korporacja ogłosiła wczoraj, że zamierza jeszcze przed przyszłotygodniową konwencją Partii Republikańskiej znieść wszystkie restrykcje nałożone wcześniej na konta byłego prezydenta Donalda Trumpa, jakich używa w aplikacjach Facebook i Instagram.

W wydanym z tej okazji oświadczenie Meta pisze, „Biorąc pod uwagę naszą odpowiedzialność za możliwość swobodnego prezentowania swoich poglądów, wierzymy iż naród amerykański powinien mieć możliwość wysłuchania opinii wszystkich kandydatów na prezydenta USA. Dlatego były prezydent Trump, jako kandydat Partii Republikańskiej na ten urząd, nie będzie już podlegał w naszych mediach społecznościowych żadnym restrykcjom czy karom.

Konta Trumpa na Facebooku i Instagramie zostały przywrócone na początku 2023 roku, po dwuletnim zakazie nałożonym w następstwie wydarzeń z 6 stycznia 2021 roku (atak jego zwolenników na Kapitol). Meta oznajmiła wówczas, że przywracając konta umieszcza jednak na nich na dodatkowe zabezpieczenia, aby zapobiec jak to określono ewentualnym wykroczeniom ich właściciela. Jednocześnie ostrzegła, że w przypadku opublikowania przez Trumpa jakichkolwiek treści naruszających zasady obowiązujące w tych sieciach, Meta stanowczo na to zareaguje. Donald Trump będzie mógł wtedy być zawieszony na okres od jednego miesiąca do dwóch lat, w zależności od wagi tych naruszeń.

W opublikowanym wczoraj komunikacie Meta stwierdziła, że żadnych naruszeń jak dotąd nie stwierdzono, stąd taka decyzja. Warto przypomnieć iż Trump uruchomił wtedy (to jest w 2022 roku, gdy jego konta w obu mediach zostały zablokowane) własny serwis społecznościowy noszący nazwę Truth Social, jak również skonfigurował swoje konto na platformie X, znanej wcześniej pod nazwą Twitter.