Meta zegna się z komunikatorem Workplace

Korporacja zdecydowała się zakończyć z początkiem czerwca żywot tej aplikacji, tłumacząc się iż zamierza obecnie skupić swoją uwagę przede wszystkim na rozwiązaniach AI.

Aplikacja do komunikacji korporacyjnej Workplace została po raz pierwszy wprowadzona dla firm w 2016 roku i zawierała nowe funkcje, w tym obsługę grup oraz współdzielonych przez nie zasobów, które to funkcje umożliwiały współpracę pracownikom z różnych organizacji.

Firma będzie w dalszym ciągu używać aplikacji jako wewnętrznego komunikatora, dodając jednocześnie iż użytkownicy będą mogli korzystać z niej do końca sierpnia 2025 roku. Firma podała, że ustalenia dotyczące rozliczeń i płatności pozostaną takie same dla klientów Workplace do sierpnia tego roku.

W opublikowanym z tej okazji przez Metę wpisie czytamy: „Przerywamy działalność Workplace, aby skupić się na budowaniu sztucznej inteligencji i technologii metaverse, które naszym zdaniem zasadniczo zmienią sposób, w jaki pracujemy. W ciągu najbliższych dwóch lat zapewnimy naszym klientom korzystającym z aplikacji Workplace możliwość przejścia na Zoom Workvivo.

Posunięcie to następuje w czasie, gdy gigant mediów społecznościowych intensywnie inwestuje w produkty sztucznej inteligencji i metaverse. Mają one tworzyć wspólne środowisko wirtualne, które według Mety będzie następcą mobilnego Internetu.