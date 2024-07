MacBook Pro z M3 w końcu zyskuje funkcję z tańszych modeli

Wywiązanie się z obietnicy zajęło firmie Apple aż kilka miesięcy!

Dziewięć miesięcy po oficjalnym debiucie bazowego MacBooka Pro 14 z procesorem Apple M3, producent zaktualizował jego specyfikację techniczną. Po aktualizacji do systemu operacyjnego macOS 14.6 Sonoma użytkownicy mogą korzystać z funkcji zapowiedzianej podczas premiery tańszych modeli z rodziny MacBook Air. Wraz z aktualizacją oprogramowania układowego komputery otrzymały obsługę dwóch zewnętrznych monitorów w momencie zamknięcia klapy matrycy.

MacBook Pro 14 z procesorem Apple M3 Źródło: apple.com

Rozwiązanie to zadebiutowało wraz z najnowszymi komputerami z rodziny MacBook Air na początku marca 2024 roku. Wtedy też gigant z Cupertino zapowiedział aktualizację oprogramowania układowego dla bazowych konfiguracji MacBooka Pro 14 z procesorem Apple M3, która wprowadzi obsługę dwóch zewnętrznych ekranów.

Oczekiwanie na wprowadzenie funkcji trwało zatem aż cztery miesiące.

Podstawowe konfiguracje MacBooka Pro 14 to kontrowersyjny sprzęt. Laptopy w podstawowych konfiguracjach BTO oferowane są odpowiednio za 8999 zł i 9999 zł. W obu konfiguracjach dostępne jest zaledwie 8 GB zunifikowanej pamięci masowej, a pomimo przynależności do serii Pro, laptopy nie wspierają wszystkich funkcji zaszytych w najnowszej wersji narzędzi programistycznych Xcode zaprezentowanych na WWDC 2024. Do obsługi flagowych funkcji związanych z przewidywaniem kodu wymagane jest bowiem posiadanie co najmniej 16 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej.

Dopłata do konfiguracji wyposażonej w 16 GB zunfikowanej pamięci operacyjnej wynosi 1200 zł i wymaga zamówienia egzemplarza CTO (Configure-To-Order), a więc skonfigurowanego do produkcji i dostawy, co wydłuża czas oczekiwania na komputer.