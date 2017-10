Luxoft - nowe otwarcie

Luxoft, oferujący globalnie usługi IT, otworzył właśnie nowe biuro w Warszawie. Ta notowana na nowojorskiej giełdzie spółka jest obecna w Polsce od 7 lat. Co prawda jej usługi kierowane są do klientów spoza Polski, jednak coraz uważniej spółka przygląda się polskiemu sektorowi publicznemu.

fot: Luxoft