Logitech myśli o myszy na abonament. Czy to już przesada?

Myszy mające wysoką niezawodność miałyby być oferowane w formie subskrypcji. Zdaniem prezes Logitecha to dobry pomysł.

Na zdjęciu: Hanneke Faber, CEO Logitech / Fot. Mat. prasowe

Hanneke Faber, prezes Logitech, uważa, że firmy technologiczne powinny stopniowo przekształcać się z dostawców produktów jednorazowego zakupu w usługodawców. Trend ten dotyczy głównie firm z rynku oprogramowania, ale w ostatnich latach coraz więcej producentów sprzętu sięga po ten model biznesowy.

W niedawnym wywiadzie dla serwisu The Verge dyrektor generalna Logitech poruszyła ideę "wiecznej myszy", której użytkownik nie miałby wymieniać po danym czasie, i która ciągle otrzymywałaby nowe funkcje poprzez aktualizowanie firmware'u.

Logitech szuka przychodów

Centrum innowacji Logitecha, które mieści się w Irlandii, zaproponowało pomysł na wysokiej jakości mysz, która byłaby na tyle trwała, że mogłaby być używana przez wiele lat. Jednocześnie firma udostępniałaby dla niej oprogramowanie w formie usługi abonamentowej. Według Faber jest to cel, do którego Logitech zamierza dążyć, niemniej jeszcze nie zdecydowała się na taki model biznesowy.

"Płatna subskrypcja jest możliwa" — powiedziała Faber, ale nie chciała zdradzić więcej szczegółów.

Firmy technologiczne coraz częściej sięgają po subskrypcje. Są ku temu dwa powody. Jeden, oczywisty, to uzyskanie bardziej stabilnego strumienia przychodów. Użytkownik może często kupić dany sprzęt taniej, ale np. godzi się na roczną umowę abonamentową. Podobnie działają operatorzy GSM od wielu lat. Oprócz tego, co zasugerowała Faber, mniej częsta wymiana sprzętu prowadziłaby do mniejszej ilości elektrośmieci.

Drugi powód, mniej oczywisty, to kwestia zmieniającej się demografii klientów. Społeczeństwa się starzeją i np. w Polsce średnia wieku to obecnie 40 lat. Firmy coraz częściej to widzą. Nie mogą oferować produktów do zbyt młodych ludzi, bo ci nie mają pieniędzy, ani do seniorów — ci również nie mają pieniędzy lub po prostu nie potrzebują technologicznych nowości. W rezultacie najwięcej można zarobić na grupie w wieku produkcyjnym, a ta z roku na rok się kurczy. Przedsiębiorstwa dochodzą więc do wniosku, że chcą maksymalizować zarobek z osób pracujących — aby klient nie wydał w ciągu np. 300 zł na sprzęt, ale 600 zł, w formie 12 rat abonamentowych.