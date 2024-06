Lider AI obecny w co drugiej firmie

W ponad połowie organizacji funkcjonuje już rola lidera ds. sztucznej inteligencji, ale tylko w co dziesiątej z nich oficjalnie powołano stanowisko dyrektora ds. AI – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Gartner wśród dyrektorów i menedżerów.

W czerwcu 2024 r. Gartner zorganizował webinarium, którego tematem było, w jaki sposób decydenci w organizacjach – dyrektorzy i menedżerowie – mogą ocenić koszty, ryzyko i wartość inicjatyw AI i GenAI. Dodatkowo zbadano też opinie uczestników spotkania, przeprowadzając wśród nich ankietę.

Jak wynika z odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych, w 55 proc. organizacji działa już rada ds. sztucznej inteligencji, a w 54 proc. firm funkcjonuje kierownik lub lider ds. AI, który koordynuje działania w tym obszarze. Co ciekawe, 88 proc. z tego grona stwierdziło, że osoba ta nie zajmuje stanowiska dyrektora ds. AI (Chief AI Officer).

Obecnie odpowiedzialność za implementację sztucznej inteligencji jest w dużej mierze rozproszona. Ponadto – jak wskazuje Gartner – część organizacji jest zdecentralizowana, działa silosowo lub nie ma pewności co do tego, komu powinno przypaść w udziale zarządzanie inicjatywami i projektami AI.

Przykładowo, tylko co czwarty ankietowany menedżer, zapytany o to, kto jest odpowiedzialny za inicjatywy związane ze sztuczną inteligencją, jednoznacznie wskazał na rolę dyrektora ds. informatyki. 16 proc. wskazań zebrała bliżej niesprecyzowana rola „lidera AI”, 12 proc. – „lidera jednostki biznesowej”, a 10 proc. – CTO. 12 proc. ankietowanych nie umiało przypisać takiej odpowiedzialności.

Frances Karamouzis, analityczka Gartnera, komentując wyniki ankiety zauważyła, że w przedsiębiorstwach nie ma również zgodności co do tego, czy rada ds. sztucznej inteligencji jest im niezbędna. Podkreśla jednak, że odpowiedź na to pytanie jest twierdząca – istnienie takiego ciała w strukturach organizacji może być nieodzowne do zwiększania wartości z realizacji projektów AI i zmniejszenia związanych z nimi ryzyk.

– W skład rady ds. AI powinni wchodzić przedstawiciele wielu dyscyplin i jednostek biznesowych – powiedziała Karamouzis. Jednocześnie jej członkowie powinni być menedżerami wyższego szczebla i dysponować dużym doświadczeniem i umiejętnościami w zakresie strategii i realizacji, zwłaszcza jeśli mają ambicje związane z GenAI.

W ankiecie wzięło udział 1808 respondentów. Gartner podkreśla, że jej wyników nie należy traktować jako odzwierciedlenia globalnej sytuacji rynkowej.