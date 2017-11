Lenovo przejmuje dział PC należący do Fujitsu

Lenovo opublikowała raport zawierający dane podsumowujące drugi finansowy kwartał kończący się w tej korporacji 30-go września 2017 roku, informując w nim jednocześnie o umowie dotyczącej przejęcia kontroli nad działem komputerów PC firmy Fujitsu.

Warto przypomnieć, że Lenovo kupiło dokładnie rok temu większą cześć biznesu PC od innego japońskie producenta sprzętu komputerowego – od firmy NEC. Tym razem do Lenovo trafi podobny biznes prowadzony przez Fujitsu.

Lenovo w opublikowanym raporcie poinformowało o planowanym na pierwszy kwartał 2018 roku sfinalizowaniu umowy joint venture zawartej z Fujitsu i donosi, że w jej ramach obie strony będą wykorzystywać wzajemnie swój globalny potencjał handlowy, badawczo-rozwojowy i produkcyjny.

Zobacz również:

Lenovo kupi w ramach porozumienia pakiet większościowy w wydzielonym ze struktury biznesowej Fujitsu dziale komputerów Fujitsu Client Computing

Limited, przeznaczając na ten cel ok. 157 mln USD. Tym samym 51% udziału w tym dziale obejmie Lenovo, 44% Fujitsu, a pozostałe 5% Development Bank of Japan.

Powstała w ten sposób firma będzie nadal sprzedawać swoje produkty pod marką Fujitsu. Lenovo i Fujitsu wyrażają nadzieję, że nowa spółka joint venture umocni ich pozycję na całym świecie i przyczyni się do dalszego wzrostu rentowności obu firm.

W raporcie można także przeczytać, iż przychody Lenovo w zakończonym kwartale zamknęły się kwotą 11,8 mld USD. Oznacza to, że wzrosły one (porównując rok do roku) o 5%, a w porównaniu z pierwszym finansowym kwartałem tego roku o 8%. Sam zaś dochód firmy przed opodatkowaniem wzrósł o 104 mln USD.

Firma odnotowała wzrost przychodów w porównaniu z poprzednim kwartałem w trzech głównych obszarach swojej aktywności, a więc w sektorze centrów danych, urządzeń mobilne oraz pecetów.

I tak korporacja wyprodukowała np. w drugim kwartale tego roku 15,3 mln smartfonów. Z kolei dział PC/Smart Devices Group (PCSD) odnotował dobry wynik w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, gdzie jego udział w rynku wyniósł 21,3%. Porównując rok do roku zysk brutto firmy wzrósł o 0,3% i wyniósł 1,6 mld USD, co stanowi poprawę o 18,2% w ujęciu kwartał do kwartału.