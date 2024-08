Krytyczne luki w zabezpieczeniach GPU Adreno od Qualcomm

Procesory graficzne Adreno są szeroko stosowane w różnych układach Snapdragon, zapewniając zaawansowane możliwości renderowania dla telefonów i laptopów. Naukowcy odkryli w nich krytyczne luki.

Krytyczne luki odkryte w układach GPU Adreno / Fot. Mat. prasowe

Modele takie jak Snapdragon X Elite wyposażone są w wysokowydajny procesor graficzny Adreno X1, co stawia je w bezpośredniej konkurencji ze zintegrowanymi procesorami graficznymi Intela i AMD.

Tymczasem naukowcy z Google'a odkryli ponad dziewięć luk w zabezpieczeniach procesora Adreno, zintegrowanego układu graficznego w procesorach Snapdragon firmy Qualcomm. Ze względu na to, że GPU ma uprawnienia jądra systemu, te luki w zabezpieczeniach stanowią poważne zagrożenie — mogą umożliwić atakującym przejęcie pełnej kontroli nad urządzeniem.

Badania skupiły się na sterownikach GPU, ponieważ niezweryfikowane aplikacje mogą mieć do nich dostęp bez dodatkowych uprawnień. To czyni je atrakcyjnym celem dla hakerów. Złożoność tych sterowników oraz ich głęboka integracja z systemami operacyjnymi dodatkowo zwiększa podatność na luki w zabezpieczeniach.

Xuan Xing, menedżer zespołu Android Red Team w Google, wyjaśnił w rozmowie z Wired, że ich zespół jest mały w porównaniu do rozległego ekosystemu Androida, dlatego muszą koncentrować się na obszarach, w których mogą mieć największy wpływ. "Hakerzy coraz częściej wykorzystują luki w sterownikach GPU, takie jak te, które znaleziono w procesorach graficznych Adreno od Qualcomm i Mali od Arm. Te luki prowadzą do nieautoryzowanego dostępu do danych przechowywanych w pamięci GPU, co stanowi poważne zagrożenie, biorąc pod uwagę powszechne użycie tych komponentów w urządzeniach, takich jak smartfony i tablety z Androidem" — skomentował.

Qualcomm wprowadzał już poprawki

Qualcomm już załatał luki, które odkryło Google, ale użytkownicy też muszą wykonać pewien krok. Funkcje automatycznych aktualizacji zazwyczaj działają wolniej niż ręczna instalacja aktualizacji, a ponadto występuje niewielkie opóźnienie między poprawkami producenta a aktualizacjami systemu operacyjnego. Użytkownicy Androida powinni więc jak najszybciej sprawdzić i zainstalować dostępne aktualizacje, zwłaszcza że hakerzy rzekomo już wykorzystywali niektóre z tych luk w ograniczonym i celowanym zakresie.

Odkrycie luk podkreśla rosnącą potrzebę skupienia się na bezpieczeństwie mobilnych procesorów graficznych. Dużo uwagi poświęcano historycznie procesorom wysokiej klasy do komputerów PC i serwerów. Jednak luki w zabezpieczeniach Adreno pokazują, że mobilne procesory graficzne również stanowią znaczące zagrożenie dla bezpieczeństwa, na które producenci muszą zwracać uwagę i odpowiednio reagować.