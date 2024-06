Kosmiczne polowanie na wilki w owczej skórze

Tytuł brzmi tajemniczo, dlatego od razy wyjaśniamy o co chodzi. Rządy poszczególnych krajów i instytucje prywatne zamierzają w najbliższych latach wystrzelić w kosmos wiele tysięcy satelitów krążących wokół Ziemi. Wiadomo już iż znajdą się wśród nich również przysłowiowe wilki w owczej skórze, które trzeba będzie namierzyć i zidentyfikować.

W miarę przenoszenia działalności kosmicznej z satelitów należących do niewielkiej liczby operatorów do ogromnych konstelacji obsługiwanych przez szereg właścicieli, wzrasta potrzeba przejrzystości. Zdolność do szybkiego identyfikowania anomalii – czy to nieprawidłowo działającego statku kosmicznego czy namierzenia wilka w owczej skórze, nabiera coraz większego znaczenia.

Wiele satelitów tworzy przy tym konstelacje, do których podstępnie wkradają się obce obiekty, realizujące np. szpiegowskie cele. Trzeba się przed nimi bronić. Właśnie dlatego amerykańska agencja DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) wspólnie z firmą Slingshot Aerospace przystąpiły do opracowania nowego systemu, które mogłoby wykrywać obce satelity ukrywające się w krążących wokół Ziemi megakonstelacjach. System ten nazywa się Agatha i będzie w stanie wytropić wspomnianych w tytule wilków w owczej skórze.

System Agatha stanowi swego rodzaju przełom w sposobie, w jaki sztuczna inteligencja – bo to ona będzie nim zarządzać - może zapewnić bezpieczeństwo szeroko rozumianej przestrzeniu kosmicznej. Będzie bowiem w stanie identyfikować przysłowiową igłę w stogi siana, czego żaden człowiek ani zespół ludzi nie jest w stanie dokonać. Identyfikacja potencjalnie obcych obiektów kosmicznych, które ukrywają w konstelacjach satelitów, to bardzo złożone wyzwanie, które wymagało od twórców systemu Agatha nie lada umiejętności i znajomości najnowszych algorytmów używanych przez systemy sztucznej inteligencji.

Agatha była szkolona na podstawie danych reprezentujących symulowane konstelacje satelitów. Po zakończeniu takiego szkolenia system Agatha był w stanie określić, które satelity wchodzące w skład konstelacji mogą być „obce” i rzeczywiście różnią się od pozostałych pod względem sprzętu, misji i parametrów operacyjnych. System ocenia także lokalizacje i czasy komunikacji satelitów z Ziemią oraz szereg innych strumieni danych

Agatha była szkolona wykorzystując najnowocześniejsze metody analizowania danych, w tym system tzw. odwrotnego uczenie się przez wzmacnianie (IRL; Inverse Reinforcement Learning). To technika technikę wykorzystującą sztuczną inteligencję do oceny zachowań oraz identyfikacji polityk i intencji śledzonych obiektów.

Program PRECOG firmy Slingshot, w ramach którego opracowano system Agatha, rozpoczął się w marcu 2023 roku, a system dostarczono do DARPA w styczniu tego roku. Slingshot koncentruje się obecnie na wdrażaniu swojego potężnego systemu Agatha AI i prowadzi ciągłe dyskusje z rządem USA i komercyjnymi firmami kosmicznymi na temat metod wdrażania Agathy w ramach ich zaawansowanych.

Biorąc pod uwagę możliwości adaptacyjne i skalowalność Agathy, ma ona szeroki zakres potencjalnych zastosowań w dziedzinach wykraczających poza przestrzeń kosmiczną. Jej zdolność do przyjmowania dużych serii danych i skutecznego znajdowania anomalii w ogromnych strumieniach danych oznacza, że Agatha doskonale nadaje się do zastosowania w innych dziedzinach, takich jak np. medycyna czy rolnictwo.