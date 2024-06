Kościół katolicki zabrał głos w sprawie AI

Papież Franciszek był jednym z uczestników zakończonej niedawno konferencji zorganizowanej przez państwa G7, której agenda przewidywała między innymi dyskusję na temat niebezpieczeństw, jakie niesie sobą sztuczna inteligencja.

Uczestnicząc w szczycie, papież dołączył do chóru krajów i globalnych organizacji, które nawołują do opracowania regulacji pozwalających kontrolować sztuczną inteligencję, która rozwija się w niekontrolowany przez nikogo sposób. Przemawiając na konferencji papież wezwał w przywódców wiodących demokracji na świecie, aby rozwijając sztuczną inteligencję pamiętali o godności ludzkiej, ostrzegając iż tak potężna technologia stwarza ryzyko zastąpienia relacji międzyludzkich algorytmami, które są sercem każdego rozwiązania AI.

Czyniąc to, Franciszek stał się pierwszym papieżem, który wziął udział w szczycie G7, przedstawiając na nim stanowisko kościoła katolickiego w tej sprawie. Według papieża politycy muszą odegrać wiodącą rolę w dopilnowaniu, aby sztuczna inteligencja brała pod uwagę godność osoby ludzkiej. „Nie możemy dopuścić do tego, aby decyzje o użyciu broni czy jakiegokolwiek śmiercionośnego narzędzi podejmowały maszyny, a nie ludzie”, mówił papież. I dodał, „skazalibyśmy ludzkość na beznadzieję, gdybyśmy odebrali człowiekowi zdolność do podejmowania decyzji o sobie i swoim życiu, decydując się dobrowolnie na uzależnienie od wyborów dokonywanych przez maszyny. Musimy stworzyć takie rozwiązania, aby na końcu to człowieka panował nad wyborami dokonywanymi przez programy sztucznej inteligencji, bo od tego zależy godność człowieka”.

Technologia generatywnej sztucznej inteligencji olśniła świat swoimi możliwościami, tak iż ludzkość zapomniało o niebezpieczeństwach, jakie stwarza. Dlatego argentyński papież wezwał do zawarcia międzynarodowego traktatu zapewniającego etyczny rozwój i wykorzystywanie sztucznej inteligencji. Argumentował w nim, że technologia pozbawiona ludzkich wartości, takich jak współczucie, miłosierdzie, moralność i przebaczenie, jest zbyt niebezpieczna, aby rozwijać się bez kontroli.

Przemówienie papieża nie pozostało bez echa i spowodowało, że przywódcy obiecali iż dopilnują aby wszelkie regulacje dotyczące sztucznej inteligencji brały po uwagę stanowisko kościoła katolickiego. Jednocześnie uznali, że sztuczna inteligencja może zachwiać globalnym rynkiem pracy, o czym trzeba myśleć zawczasu i poszukiwać rozwiązań, które zapobiegną takiemu scenariuszowi. W kwestii broni przywódcy G7 oświadczyli, że uznają wpływ sztucznej inteligencji w dziedzinie wojskowości oraz potrzebę stworzenia ram odpowiedzialnego rozwoju i wykorzystania. Zaapelowali do przywódców państw, aby upewnili się, że militarne wykorzystanie sztucznej inteligencji jest odpowiedzialne, zgodne z obowiązującym prawem międzynarodowym, w szczególności międzynarodowym prawem humanitarnym.