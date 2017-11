Konferencja Masters of Security III już wkrótce!

Już 9 listopada w Katowicach rusza kolejna odsłona konferencji ITewolucja - Masters of Security III. To dobra okazja, by zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami, posłuchać, co na ich temat mają od powiedzenia eksperci i porozmawiać z innymi na temat najnowszych trendów IT Security. Na wydarzenie zapraszają firmy SANSEC i Senetic.

Na konferencji zostaną poruszone tematy cloudu i backupu środowisk wirtualnych. Eksperci zaprezentują, jak stworzyć kopie zapasowe i zapewnić dostępność firmowych danych za pomocą Veeam Backup & Replication. Wytłumaczą też, jak z VMware Horizon Just-In-Time (JIT) złożyć własną VDI i dołączyć do niej niezbędne aplikacje, co zapewnia technologia Instant Clone i w jaki sposób zarządzać profilami użytkowników. Dopełnieniem wydarzenia będzie Live Show, na którym pentesterzy zaprezentują słabość zabezpieczeń w środowisku domowym i firmowym. Pokażą też, jakie niebezpieczeństwa czyhają za firewallem. W agendzie spotkania nie zabrakło również informacji o wykrywaniu ataków hakerów i luk w zabezpieczeniach sieci przy pomocy IBM Qradar. Eksperci z z firmy Microsoft przybliżą temat rozwiązań chmurowych i wyzwań, jakie stoją przed bezpieczeństwem cybernetycznym. Pojawi się też szeroko komentowany w ostatnim czasie temat GDPR/RODO. Wydarzenie zakończy wystąpienie „Z pamiętnika biegłego sądowego”, podczas którego uczestnicy dowiedzą się więcej o bezpieczeństwie systemów informatycznych w labiryncie faktów, mitów i przepisów prawa. Zobacz również: Jak zabezpieczać punkty końcowe systemu IT

Usunięte, zniszczone i… odzyskane – EaseUS Data Recovery w obronie Twoich danych

Skoncentrowana dawka wiedzy IT Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegóły wydarzenia, formularz zgłoszeniowy oraz agendę można znaleźć na stronie http://itewolucja.pl/event/itewolucja-masters-of-security-iii/. Zapraszamy!