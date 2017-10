Konferencja GET.NET 2017 w Gdańsku

Konferencja GET.NET od trzech lat gromadzi w Gdańsku światowe autorytety technologii .NET. 28 października będzie można posłuchać m.in. o platformie Microsoft Azure, ASP .NET Core, tworzeniu aplikacji w Xamarin i rozwiązaniach serverless.

GET.NET to konferencja programistyczna organizowana dwa razy do roku w Łodzi i Gdańsku z inicjatywy firmy Sii. Była pierwszym tak dużym przedsięwzięciem związanym z technologią .NET w Polsce. Wydarzenie dedykowane jest doświadczonym programistom, testerom, menedżerom, studentom IT oraz pasjonatom nowych technologii.

28 października ponad 400 osób będzie miało okazję wziąć udział w prelekcjach autorytetów w dziedzinie .NET z Polski i zagranicy w centrum wystawienniczo-kongresowym Amber Expo. Tegoroczną edycję otworzy prezentacja Tomasza Kopacza, cenionego eksperta pracującego dla Microsoftu, który opowie o możliwościach i zasadach działania .NET Core, IL i ASP.NET Core. Bartosz Bucoń i Mateusz Kowalewski z firmy Sii zbudują na żywo aplikację w technologii Xamarin pozwalającej pisać jednocześnie na iOS, Android i UWP. Z kolei Dylan Beattie (Microsoft MVP) z Wielkiej Brytanii, który jest nie tylko specjalistą .NET, ale również muzykiem, na scenie Konferencji GET.NET wystąpi wraz ze swoją gitarą.

GET.NET to doskonałe miejsce zarówno do nawiązania kontaktów ze specjalistami i znawcami nowych technologii z całej Polski, jak i wymiany wzajemnych doświadczeń. Pomysłodawcą i organizatorem Konferencji jest firma Sii, która zatrudnia ponad 3000 inżynierów. Jest dostawcą usług IT i inżynierii przemysłowej w Polsce, który wspiera klientów w zakresie doradztwa, analiz i testów, rozwoju oprogramowania, zarządzania infrastrukturą, integracji i utrzymania systemów oraz inżynierii przemysłowej. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest Miasto Gdańsk.

Szczegółowy program konferencji oraz formularze rejestracyjne można znaleźć na stronie www.konferencjaget.net/pl/gdansk.

Zarejestruj się już dziś i weź udział w jednej z największych w Europie Środkowo-Wschodniej konferencji poświęconych technologii .NET.

