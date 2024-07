Komputery Mac w biznesie - ile pamięci operacyjnej wybrać?

Komputery od Apple z roku na rok są coraz chętniej wykorzystywane w biznesie. Ich specyfika nie pozwala na aktualizację pamięci operacyjnej, ani masowej. Jakie konfiguracje powinny trafiać do odbiorców biznesowych?

Sprzęt komputerowy od firmy Apple na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo mocno zyskał na popularności w naszym kraju. Komputery z logo nadgryzionego jabłka nie są już wyjątkiem od reguły, a coraz więcej organizacji decyduje się na wdrożenie komputerów Mac w wybranych działach lub całej strukturze organizacyjnej. Przed laty komputery Mac trafiały głównie do programistów czy grafików lub studiów filmowych. Aktualnie podstawowe modele udostępniane są również użytkownikom biurowym.

Portfolio komputerów Mac na 2024 rok Źródło: apple.com

Portfolio firmy Apple nigdy w historii nie było tak szerokie. Do wyboru są laptopy z serii Air i Pro w kilku rozmiarach i kilkudziesięciu konfiguracjach sprzętowych plus kilku wersjach kolorystycznych. Nie brakuje również komputerów stacjonarnych - od bazowego Maca mini, przez wydajny model Studio będący stacją robocza, aż po flagowego Maca Pro oferującego topową wydajność. Całość uzupełnia komputer typu AiO iMac, który świetnie sprawdza się w roli reprezentacyjnego urządzenia np. w recepcji.

Zobacz również:

Firma Apple od zawsze znana była z dosyć restrykcyjnego podejścia do aktualizacji sprzętowych swoich modeli po zakupie. Wraz z wdrożeniem architektury Apple Silicon, z której obecnie korzysta każdy sprzedawany komputer aktualizacja pamięci operacyjnej i masowej jest niemożliwa. Oba układy są zintegrowane z kluczowymi podzespołami - pamięć operacyjna (zwana zunfikowaną) zintegrowana jest z układem Apple Silicon, a dysk SSD z płytą główną. Taka architektura pozwala uniknąć zbędnych opóźnień i zwiększyć wydajność, ale jej ceną jest brak możliwości rozbudowy.

Z tego powodu firmy muszą odpowiednio rozważyć swoje potrzeby biznesowe i wymagania w stosunku do sprzętu, a na dodatek patrzeć perspektywicznie. Dodatkowo firma Apple w podstawowych konfiguracjach (nawet modeli Pro) oferuje zaledwie 8 GB zunifikowanej pamięci masowej. Wraz z premierą Xcode w najnowszej wersji okazało się, że aby skorzystać z flagowej funkcji programowania z AI potrzebny jest komputer z 16 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej.

8 GB - do podstawowych zadań i gdy liczą się koszty

Koszt aktualizacji pamięci operacyjnej u Apple wynosi 1200 zł za zwiększenie z 8 GB do 16 GB, co przy cenie bazowych modeli Air kształtującej się na poziomie 4500 zł stawia tą aktualizację pod dużym znakiem zapytania. Część firm decyduje się na bazowe konfiguracje z perspektywą częstszej wymiany sprzętu na nowszy przy zachowaniu takiego samego TCO (całkowitego kosztu użytkowania).

MacBook Air z procesorem M1 z 2020 roku Źródło: apple.com

Komputery z Apple Silicon lepiej gospodarują RAM, niż odpowiedniki z Windowsem i Linuxem. Podstawowe konfiguracje wystarczają do codziennej pracy oraz podstawowego multitaskingu. Dodatkowo modele z 8 GB pamięci operacyjnej otrzymają wsparcie dla Apple Intelligence - łącznie z podstawowym modelem Air z procesorem M1, który nadal dostępny jest w sprzedaży poniżej 4000 zł i ceniony przez wielu użytkowników i firm.

Komputery z 8 GB pamięci zunfikowanej nadal są wystarczające dla przeważającej większości użytkowników, którzy nie są profesjonalistami, a sprzęt działa zauważalnie lepiej od konfiguracji z procesorami Intel i 16 GB pamięci operacyjnej.

Czy warto? Warunkowo polecamy po dokładnej weryfikacji potrzeb oraz wyliczeniu TCO danego sprzętu. Zdecydowanie nie polecamy zakupu MacBooka Pro 14 i iMaca 24 z 8 GB pamięci zunifikowanej. To bardzo drogie komputery. Lepszym wyborem jest model Air rozbudowany do 16 GB RAMu. Warto pamiętać, że modele z procesorami M2 w bazowej konfiguracji 8/256 GB posiadają wolniejszy dysk SSD (1 kość zamiast 2), przez co pamięć SWAP jest wolniejsza.

13-calowy MacBook Air z układem M2 - aktualnie bazowy laptop sprzedawany przez Apple Źródło: apple.com

16 GB - złoty standard na lata

Od kilku lat czekamy, aż Apple zaoferuje 16 GB RAMu w standardzie. Taka ilość to idealny złoty środek. Komputer pracuje wydajniej z wieloma aplikacjami, nie obciąża dysku SSD pamięcią SWAP i pozwala spać spokojnie bez obawy o utratę dostępu do nowych funkcji związanych z AI, które będą coraz popularniejsze w ekosystemie Apple.

Wybór komputera w dowolnej konfiguracji procesorowej z 16 GB pamięci operacyjnej to krok w dobrą stronę.

32 GB i więcej - sprzęt dla programistów, projektantów, montażystów wideo i wszelkiej maści profesjonalistów

Aby kupić komputer od Apple z 32 GB pamięci operacyjnej lub większą ilością (nawet do 192 GB) konieczny jest wybór komputera z procesorem Pro, Max lub Ultra. Portfolio sprzętów zawęża się zatem do MacBooków Pro, Maca mini z procesorem Pro, Maca Studio oraz Maca Pro.

16-calowy MacBook Pro może mieć do 128 GB pamięci operacyjnej Źródło: apple.com

Jak same nazwy (z wyłączeniem modelu mini) wskazują są to komputery dla profesjonalistów. Tym samym mowa o drogich urządzeniach będących odpowiednikami stacji roboczych.

Apple pozwala na wybór 16, 18, 32, 36, 48, 64, 96, 128 lub 192 GB pamięci operacyjnej. W przypadku najwydajniejszych komputerów wybór zależy od indywidualnych potrzeb.

Opcja 192 GB została zarezerwowana dla stacjonarnych modeli z procesorami Ultra Źródło: apple.com

32 GB jest wystarczające dla większości profesjonalistów, a topowe opcje z 96 i więcej GB pamięci operacyjnej są tworzone do bardzo specyficznych i wymagających potrzeb np. streamingu obrazu 8K w wielu ścieżkach na żywo lub profesjonalnej obróbki animacji/pełnometrażowych filmów w najwyższej jakości.