Komputery AI sprzedają się coraz lepiej. To już 14% kwartalnych dostaw

"Solidna podstawa jest już ugruntowana. Komputery z obsługą AI są gotowe, by zyskać jeszcze większe zainteresowanie w drugiej połowie 2024 r.” — mówi Ishan Dutt, główny analityk w Canalys.

Na zdjęciu: Acer Swift Edge 16 to niedrogi laptop AI z procesorem AMD / Fot. Mat. własne

Komputery AI stanowiły 14% wszystkich komputerów osobistych wysłanych w drugim kwartale, przy czym Apple prowadzi w tej kategorii — podaje firma badawcza Canalys. Dodatkowe możliwości sztucznej inteligencji pomagają ożywić popyt.

Dostawcy komputerów oraz producenci układów scalonych mają wielkie nadzieje na to, że urządzenia, które potrafią wykonywać zadania związane ze sztuczną inteligencją bezpośrednio na dysku, omijając chmurę, trafią w gusta konsumentów. Branża powoli wychodzi z najgorszego kryzysu od lat.

Laptopy czy komputery AI zazwyczaj mają jednostki przetwarzania neuronowego, które są przeznaczone do wykonywania zadań związanych z AI.

Komputery AI cieszą się rosnącym zainteresowaniem

Apple kontroluje ok. 60% rynku komputerów AI — podano w raporcie firmy badawczej. Portfolio Maców z wbudowanymi układami z serii M z silnikiem neuronowym cieszy się dużym powodzeniem.

Jeśli zaś chodzi o dostawy komputerów AI w ramach systemu Windows firmy Microsoft, wzrosły one o 127% kwartał do kwartału. W maju gigant technologiczny zadebiutował ze swoimi komputerami "Copilot+" z funkcjami AI, korzystając z układów Snapdragon firmy Qualcomm, opartych na architekturze Arm Holdings.

Borykający się z problemami producent chipów Intel również zwiększył dostawy swoich układów do komputerów AI, mając nadzieję na zyski z nacisku na produkcję urządzeń wyposażonych w sztuczną inteligencję.

Wprowadzenie komputerów AI napędza także wzrost w segmencie premium, przy czym dostawy komputerów z systemem Windows w przedziale cenowym powyżej 800 dol. wzrosły o 9% kwartał do kwartału. Dostawy komputerów AI firmy Lenovo wzrosły o 228% kwartał do kwartału, co stanowiło około 6% całkowitych dostaw komputerów z systemem Windows w drugim kwartale. Komputery AI stanowiły 8% dostaw komputerów z systemem Windows firmy HP, podczas gdy Dell osiągnął nieco poniżej 7% udziału komputerów AI w swoich dostawach z systemem Windows.