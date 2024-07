Kolejny europejski kraj oskarża Google o stosowanie monopolistycznych praktyk

AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; włoski organ ds. ochrony konkurencji i konsumentów) wszczął dochodzenie przeciwko firmie Google, oskarżając ją o to iż oferując jego obywatelom usługi, stosuje nieuczciwe praktyki handlowe.

Głównie chodzi o to, chociaż nie jest jedyny zarzut, że śledzi zachowania użytkowników, profilując ich następnie pod kątem targetowania reklam. Podpisując na początku różnego rodzaju zgody podsuwane mu przez dostawcę usługi, użytkownik nie przy tym świadomości tego, w sposób Google będzie wykorzystywać jego dane osobowe. Mówiąc jeszcze inaczej Google przedstawia swój wniosek o zgodę użytkowników w sposób, który ogranicza swobodę wyboru, nakłania ich do wyrażenia zgody na łączne wykorzystanie danych osobowych przez różne – a w praktyce wszystkie jego usługi.

Google wykorzystuje to i stosuje agresywne praktyki handlowe zmierzające do tego, aby osiągnąć jak największe zyski, które generuje mu nie tylko przeglądarka i wyszukiwarka, ale również takie aplikacje, jak platforma wideo YouTube, usługa pocztowa Gmail czy usługa Google Maps. W odpowiedzi na te oskarżenia amerykański gigant technologiczny wydał oświadczenie w którym zapewnia, że rozpatrzy sprawę i będzie współpracować z władzami, starają się udowodnić iż są to bezpodstawne oskarżenia. Stosuje więc podobną praktykę, jak miało to miejsce w przypadku podobnych oskarżeniem formułowanych pod jego adresem przez inne kraje europejskie. Zgodnie z włoskim ustawodawstwem firmom, które naruszają przepisy dotyczące praw konsumentów, grożą kary w wysokości od 5000 euro do nawet 10 mln euro.

