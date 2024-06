Kolejna, deweloperska wersja przeglądarki Opera One z silnym wsparciem AI

Opera udostępniła dzisiaj deweloperom kolejną wersję przeglądarki Opera One, która znajduje się w fazie rozwoju beta. Przeglądarka oferuje szereg nowych funkcji, z których najważniejsze są te, które korzystają ze sztucznej inteligencji.

Chodzi o przeglądarkę Opera One R2. Jak wszystkie przeglądarki Opera, również i ta wyświetla narzędzia zarządzające multimediami na bocznym pasku. Nowością jest natomiast to, że użytkownik ma tu do dyspozycji tzw. pływające okna (czyli takie, które mogą mieć różną wielkość), co znakomicie ułatwia pracę. Kolejna nowość nosi nazwę Split Screen. To funkcja, która pozwala użytkownikom pracować na dwóch kartach jednocześnie, które są umieszczone obok siebie w tym samym oknie przeglądarki.

Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to użytkownicy Opera mają do dyspozycji asystenta Aria. Oferuje on takie funkcje, jak generowanie obrazu i głosu oraz możliwości interpretowania grafiki obrazu, w ramach eksperymentalnego programu funkcji sztucznej inteligencji. Funkcje te zostaną wbudowane w Opera One R2. Aktualizacja wprowadza również tryb kontekstu strony, który pozwala użytkownikom na dogłębne analizowanie stron z wiersza poleceń poprzez podsumowywanie, wyodrębnianie informacji

W nowej wersji Opera udostępnia tryb kontekstowy strony, który umożliwia użytkownikom zadawanie Arii pytań dotyczących wyświetlanej strony internetowej, w tym znajdowanie oraz streszczanie określonego fragmentu umieszczonych na niej informacji, a nawet tłumaczenie treści wyświetlanych przez stronę internetową. Opera zapowiada, że wszystkie funkcje wprowadzone do deweloperskiej przeglądarki Opera One R2 zostaną wprowadzone do jej standardowej wersji jeszcze w tym roku.