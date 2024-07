Kaspersky Lab zamyka wszystkie swoje biura w USA

Rosyjska firma Kaspersky Lab ogłosiła iż w związku z tym, że Biały Dom zakazał jej sprzedawania swoich produktów w USA, zwija definitywnie swoją działalność biznesową w tym kraju.

Administracja Bidena ogłosiła w zeszłym miesiącu, że wprowadza całkowity zakaz sprzedaży oprogramowania antywirusowego firmy Kaspersky ze względu na ryzyko, jakie stwarza ono dla bezpieczeństwa narodowego USA. Zakaz wykorzystał szerokie uprawnienia, jakie zostały przyznane Białemu Domowi jeszcze podczas prezydentury Donalda Trumpa. Amerykanie argumentują, że wpływ Kremla na spółkę stwarza znaczne ryzyko tego, że oferowane przez nią oprogramowanie może wykradać z chronionych komputerów poufne dane. Zgodnie z zarządzeniem zakaz zacznie obowiązywać 20-go lipca, z tym iż użytkownicy posiadający już oprogramowanie antywirusowe tej firmy będą jej mogli aktualizować 29 września. Po tym terminie nie będzie to już możliwe.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy zachodnie rządy zakazują firmie Kaspersky dystrybuowania swoich produktów w ich krajach. Za każdym razem Kaspersky Lab zaprzeczał tym oskarżeniom, co uczynił również i w tym przypadku informując jednocześnie swoich pracowników zatrudnionych w USA, że w najbliższych dniach dostaną wypowiedzenia. Opublikował też oświadczenie w którym czytamy, „Kierownictwo firmy dokładnie zbadało i oceniła wpływ amerykańskiego zakazuje taką właśnie smutną i trudną decyzję, ponieważ nasza działalność biznesowa w USA nie ma w tej sytuacji żadnego sensu”.

Firma Kaspersky Lab początkowo miała zamiar zakwestionować zakaz i złożyć odwołanie do amerykańskiego sądu, jednak po głębszym przyjrzeniu się całej sprawie doszła do wniosku, ż szansa na jej wygranie jest minimalna. Nie jest jasne, ilu pracowników w USA dotknie to posunięcie, jednak szacuje się, że chodzi tu o co najmniej 50 osób. CISA (amerykańska agencja ds. cyberbezpieczeństwa) powiadomi operatorów infrastruktury krytycznej korzystających z oprogramowania Kaspersky, aby wesprzeć ich w znalezieniu innej firmy zajmującej się bezpieczeństwem systemów IT.