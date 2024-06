Jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych AI, ten chmurowy system nie ma sobie równych

Firma Apple ujawniła, że wprowadza do oferty przełomowy jej zdaniem chmurowy system AI. Nosi nazwę Private Cloud Compute (w skrócie PCC) i został zaprojektowany z myślą o przetwarzaniu zadań sztucznej inteligencji w chmurze w sposób, który gwarantuje iż zapytania użytkownika i odpowiedzi generatywnego modelu AI są w stu procentach bezpieczne.

Mówiąc najogólniej pomysł z PCC polega na tym, aby przesyłać złożone żądania wymagające większej mocy obliczeniowej bezpośrednio do chmury, jednocześnie zapewniając, że dane nigdy nie zostaną gdzieś zapisane ani udostępnione osobom trzecim. To specyficzny mechanizm przetwarzania danych, któremu Apple nadało nazwę obliczenia bezstanowe (stateless computation). Architektura stanowiąca podstawę PCC to specjalnie zbudowany węzeł serwerowy bazujący na bardzo szybkich komputerach, zdolnych obsłużyć nawet najbardziej wymagające obciążenia generowane przez modele LLM (Large Language Model).

Apple chwali się, że jest to najbardziej zaawansowana architektura bezpieczeństwa, jaką kiedykolwiek wdrożono do obliczeń AI realizowanych przez środowiska chmurowe. chmurze na dużą skalę. Premiera PCC zbiega się z pojawieniem się nowych funkcji generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) opracowanych przez Apple, noszących wspólną nazwę Apple Intelligence. Wszystkie funkcje Apple Intelligence - zarówno te działające na urządzeniach mobilnych, jak i te oferowane przez chmurę PCC - wykorzystują wewnętrzne modele generatywne wytrenowane na zarówno na licencjonowanych danych, jak i na publicznie dostępnych danych zebranych przez firmowego, webowego robota sieciowego AppleBot.

Chmurowy system PCC daje gwarancję, że w centrum danych wykonywany będzie wyłącznie autoryzowany i chroniony kluczami kryptograficznymi kod, oraz że dane użytkownika nie dostaną się nigdy w ręce nieupoważnionych do tego osób. Gwarantuje to specjalny mechanizm, który powoduje iż żądania wysyłane do PCC trafiają najpierw do przekaźnika OHTTP (Oblivious HTTP), podobnego do tego, jaki Google stosuje w swoim systemie Privacy Sandbox. Jest on obsługiwany przez niezależną stronę, dzięki której adresy IP klienta wysyłającego zapytania są skrywane, skutecznie zapobiegając wykorzystaniu ich np. przez hakerów starających się powiązać zapytania z konkretnymi osobami.