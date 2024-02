Jakie dane zbierać do raportowania ESG?

Raport Capgemini „A world in balance 2023” pokazuje, że w ciągu minionego roku aż trzykrotnie wzrosła liczba menedżerów dostrzegających biznesowe uzasadnienie dla działań ESG i z zakresu zrównoważonego rozwoju – z 21% do 63%. Kluczem do sukcesu, ak wskazują autorzy publikacji, jest odpowiednie zbieranie, przetwarzanie i analizowanie najważniejszych danych. Jakich? Wyjaśniamy w tekście.

fot. Pixabay