Jak wybrać sprzęt komputerowy z uwzględnieniem wymagań AI

W 2024 roku na rynku pojawiły się pierwsze komputery z systemem Windows natywnie kompatybilne ze sztuczną inteligencją. Jak wybrać maszyny, które pozwolą skorzystać z AI?

Po kilku latach powolnego, organicznego rozwoju komputerów osobistych o wydajniejsze podzespoły, większą ilość pamięci operacyjnej czy szybsze i pojemniejsze dyski, w 2024 roku możemy na własne oczy obserwować dużą zmianę generacyjną.

Windows 11 z funkcjami AI

Na rynku pojawiły się pierwsze komputery kompatybilne z Microsoft Copilot, system Windows 11 został zaktualizowany o natywne rozwiązania wykorzystujące AI, zadebiutowały procesory ARM Qualcomm Snapdragon X Elite oraz nowe generacje układów od firm Intel i AMD. Dodatkowo firma Microsoft po raz pierwszy o kilkudziesięciu lat zmieniła layout klawiatury wprowadzając przycisk Copilot, co sugeruje jak ważne w przyszłości będą zadania związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w codziennej pracy.

Według danych przekazanych przez firmę analityczną IDC sprzedaż PC dostosowanych do obsługi generatywnej sztucznej inteligencji wyniesie prawie 50 mln szt. w 2024 r. W 2027 r. liczba dostaw będzie wynosić już ponad 167 mln szt.

Eksperci spodziewają się, że za 3 lata PC AI będą stanowić prawie 60 proc. wszystkich wprowadzonych na rynek komputerów na świecie. Chodzi o maszyny ze specyficznymi funkcjami, zaprojektowanymi do obsługi AI.

W niniejszym materiale informujemy na co zwrócić uwagę przy wyborze sprzętu komputerowego w 2024 roku z uwzględnieniem specyficznych wymagań sztucznej inteligencji.

Procesor

Aktualnie powoli odchodzi się od klasycznej specyfikacji technicznej związanej z ilością rdzeni, wątków, taktowania czy ilości pamięci podręcznej. Wdrażana jest nowa jednostka wydajnościowa TOPS, która informuje o ogólnej wydajności procesora. Wydajność na poziomie 40 TOPS oraz wyższej pozwala skorzystać ze sztucznej inteligencji bezpośrednio na urządzeniu - bez konieczności wspomagania się rozwiązaniami sieciowymi takimi jak ChatGPT.

Nowe komputery projektowane pod kątem wykorzystania sztucznej inteligencji poza klasycznym CPU i GPU posiadają również dodatkowy układ NPU - Neural Processing Unit, który zaprojektowany został specjalnie w celu obsługi zapytań i obliczeń związanych z AI. Co istotne rozwiązanie to mocno odciąża CPU i GPU, które przy wykonywaniu operacji na rzecz AI zużywały znaczną część swoich zasobów. Jednostka NPU to niskonapięciowy układ, który dzięki odciążeniu CPU i GPU pozytywnie wpływa na czas pracy na baterii.

Obecność jednostki NPU na pokładzie komputera jest niezbędna do wykonywania obliczeń AI na urządzeniu dziś oraz w przyszłości. Komputery nie posiadające NPU mogą korzystać z wybranych funkcji AI, ale najczęściej dzieje się to dużym kosztem wpływu wydajności CPU i GPU na ogólną wydajność systemu, a także znaczne skrócenie czasu pracy na pojedynczym ładowaniu.

Pamięć operacyjna

Windows 11 wymaga 8 GB pamięci operacyjnej, ale złotym standardem jest obecnie 16 GB RAMu. Microsoft wdrażając nowe komputery Copilot+ poinformował o wymogu posiadania co najmniej 16 GB pamięci operacyjnej, aby płynnie obsługiwać wszystkie nadchodzące funkcje związanie z AI. Sztuczna inteligencja wymaga dodatkowych zasobów pamięci. Warto jednak pamiętać, że sama ilość dostępnej pamięci to jedynie część sukcesu. Pamięć operacyjna powinna być odpowiednio wydajna i energooszczędna. Polecamy konfiguracje z pamięcią typu dual-channel wykonane w technologii co najmniej DDR4. Im wyższe taktowanie pamięci tym wyższa ogólna wydajność systemu. Jest to niezwykle ważne w kontekście coraz większej ilości aplikacji, na których pracujemy.

Przycisk Copilot

Pamięć masowa

Pamięć masowa nie jest bezpośrednio powiązana z możliwościami wykorzystania sztucznej inteligencji, ale posiadanie szybkiego nośnika SSD wykorzystującego PCIe 4.0 lub 5.0 znacząco zwiększa ogólną wydajność systemu. Dzięki szybkiej pamięci masowej o prędkościach zapisu rzędu 4000 MB/s i odczytu 6000 MB/s wszystkie operacje związane z AI wykonywane są znacznie szybciej.

Microsoft wymaga również, aby komputery pozwalające wykonywać obliczenia związane ze sztuczną inteligencją lokalnie posiadały co najmniej 256 GB nośnik SSD. W 2024 roku nie jest to jednak warunek trudny do spełnienia. Praktycznie każdy komputer dostępny aktualnie w sprzedaży posiada tego typu nośnik.

Komputery HP AI by Design

Wymagania dotyczące AI są mocno ogólne

Microsoft specjalnie nie precyzuje dokładnie wymagań dotyczących sztucznej inteligencji dla komputerów, aby pozostawić pole do działania producentom. Dzięki wyżej wymienionym wymogom mogą oni bowiem budować specjalnie konstrukcje, a nie tylko ściśle wyspecyfikowane modele jak w przypadku firmy Apple. Dla przykładu komputery wspierające AI pracujące pod kontrolą Windowsa 11 mogą być potężnymi stacjami roboczymi, laptopami, komputerami typu All-in-One, laptopami typu rugged czy urządzeniami 2w1. Microsoft specjalnie nie specyfikuje wymogów dotyczących kamery, głośników, ekranu czy innych tego typu akcesoriów, aby producenci mogli oferować sprzęt zgodny z AI dostosowany do potrzeb danych odbiorców. Jest to zatem postawa odmienna do wcześniejszych certyfikacji stworzonych w kooperacji z firmą Intel, a więc platformy Intel Evo, która wymagała posiadanie odpowiedniego akumulatora, kamery, mikrofonów oraz wielu innych dodatkowych elementów. Wymagania te były związane z ideą Intel Evo - stworzeniem wydajnego i przenośnego komputera do pracy hybrydowej. W przypadku AI wymagania te są znacznie bardziej ogólne, co otwiera duże pole do interpretacji, a w najbliższych miesiącach na rynku pojawi się z pewnością wiele nowych konstrukcji, co będzie wartością dodaną dla całego rynku PC, który w 2024 roku przeżywa ponowny rozkwit po kilku latach stagnacji.