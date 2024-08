Jak skutecznie ograniczyć czas spędzany w Social Mediach?

W Social Mediach spędzamy średnio 2,5 h dziennie. W większości jest to zmarnowany czas, który można poświęcić na produktywne zadania. Jak skutecznie ograniczyć czas spędzany w mediach społecznościowych.

Media społecznościowe na dobre zapisały się w naszym stylu życia. Coraz częściej popularne Social Media przejmują funkcje tradycyjnych mediów przekazując w ekspresowym tempie najważniejsze informacje. Są również agregatorem wiadomości lokalnych, pozwalają korzystać z grup tematycznych, a nawet randkować. Od wielu lat Social Media nie służą już jedynie do komunikacji ze znajomymi a rokrocznie wydłuża się czas, który poświęcamy na przeglądanie popularnych mediów społecznościowych.

Polacy spędzają w mediach społecznościowych około 2 godzin dziennie, co przekłada się na około 30% czasu spędzonego w sieci. W większości jest to czas zmarnowany, który można wykorzystać w bardziej produktywny sposób np. pracując lub wykorzystując go do poprawy swojego zdrowia fizycznego i psychicznego np. poprzez treningi, aktywności na świeżym powietrzu czy spędzanie czasu z rodziną.

Z mediów społecznościowych najczęściej korzystamy na smartfonach, które zawsze posiadamy pod ręką. Wakacje to dobry czas na cyfrowy detoks. Specjalnie z tego powodu przygotowaliśmy kilka porad, które pozwolą ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych.

Limit czasu na aplikacje społecznościowe

Idealnym sposobem na oduczenie się z nadmiernego korzystania z mediów społecznościowych jest ustawienie limitu czasu spędzanego w danej aplikacji. Opcja ta dostępna jest na smartfonach z Androidem i iOS. Rozwiązanie to pozwala ustalić wyraźne granice, uniemożliwiając aplikacjom społecznościowym pochłanianie zbyt dużej części dnia. Należy jednak pamiętać, aby po przekroczeniu czasu użytkowania aplikacji nie ulec pokusie uruchomienia wersji webowej na komputerze, która nie podlega ograniczeniom czasowym.

Po przekroczeniu dziennego limitu, smartfon automatycznie zamknie aplikację i nie pozwoli z niej korzystać, dopóki nie zostanie zresetowany limit, co dzieje się o północy danego dnia.

Wyłączenie powiadomień

Media społecznościowe mają bardzo rozbudowane algorytmy bazujące na socjotechnikach, które skłaniają użytkowników do otwarcia aplikacji. Niezależnie od tego, czy jest to komentarz do postu, odpowiedź, polubienie czy nowy obserwujący, powiadomienia te mają na celu zachęcenie do zaangażowania się w media społecznościowe.

Aby uniknąć takich pokus dobrym pomysłem jest ograniczenie lub całkowite wyłączenie powiadomień z mediów społecznościowych. Popularne platformy posiadają rozbudowane opcje, które pozwalają dobrze zarządzań powiadomieniami. Użytkownik może pozostawić jedynie najważniejsze powiadomienia np. z komunikatorów.

Tryby skupienia

Od kilku wersji systemów operacyjnych Android i iOS można korzystać z trybów skupienia, które pozwalają na zmianę sposobu działania urządzenia mobilnego. Można ustawić spersonalizowaną tapetę, dozwolone powiadomienia, aplikacje, z których można korzystać oraz wiele innych. Dedykowany tryb skupienia do pracy z wyłączonymi social mediami skutecznie pomaga ograniczyć czas, który poświęcamy na przeglądanie mediów społecznościowych.

Usunięcie skrótów z ekranu początkowego

Widok ulubionych aplikacji społecznościowych zaraz po odblokowaniu telefonu może często kusić do ich otwarcia, czasem nawet bez zastanowienia. Usunięcie aplikacji społecznościowych z ekranu głównego może stworzyć barierę, która zachęci do bardziej świadomego korzystania z nich.

Ta pozornie niewielka zmiana zmusza użytkowników do podjęcia dodatkowych kroków w celu uzyskania dostępu do tych aplikacji, co może zapewnić chwilę refleksji i pomóc zdecydować, czy naprawdę chcemy z nich korzystać w danym momencie.

Blokada aplikacji

Inną metodą ograniczenia korzystania z mediów społecznościowych jest zablokowanie aplikacji społecznościowych długimi, złożonymi hasłami. Sprawia to, że dostęp do tych aplikacji jest mniej wygodny. Wpisywanie długiego i skomplikowanego hasła za każdym razem, gdy użytkownik chce sprawdzić Instagram, TikTok lub inne platformy mediów społecznościowych, zmusza do zatrzymania się i zastanowienia się, czy naprawdę trzeba aktualnie korzystać z tych aplikacji.

Blokadę aplikacji można ustawić na Androidzie lub iPhonie za pomocą wbudowanych funkcji bezpieczeństwa lub z wykorzystaniem aplikacji firm trzecich.

Uruchomienie skali szarości

Większość aplikacji społecznościowych projektowana jest w jasnych kolorach i jest pełna przyciągających wzrok treści, które nie tylko utrzymują zaangażowanie, ale także zachęcają do powrotu po więcej. Włączenie trybu skali szarości zmienia wyświetlacz na czarno-biały, czyniąc go mniej stymulującym wizualnie.

Ta prosta zmiana może nie tylko zmniejszyć ilość czasu spędzanego w mediach społecznościowych, ale także na grach i innych nieproduktywnych aplikacjach.