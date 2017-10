JCommerce tworzy z PAIH Centrum Innowacji dla Przemysłu w Katowicach

Jeden z liderów krajowego rynku IT, producent oprogramowania JCommerce SA, przy wsparciu PAIH uruchamia Centrum Innowacji dla Przemysłu (Industrial Innovation Centre) w Katowicach. Projekt jest wyjątkowy. Realizuje go rodzima firma z czołówki rankingu „TOP 200 polskiego rynku IT”, która w ramach inwestycji stworzy 95 wysokopłatnych miejsc pracy dla specjalistów IT.

Na realizację inwestycji JCommerce otrzymała rządowy grant w wysokości blisko 1,2 mln zł z tytułu tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy w jednym z priorytetowych sektorów polskiej gospodarki. Jak przekonuje Krzysztof Senger, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która pomogła inwestorowi w procesie pozyskania pomocy publicznej, projekt w najwyższym stopniu spełnia kryteria Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. - To przedsięwzięcie wiodącej, polskiej firmy, która realizuje procesy informatyczne o najwyższym poziomie innowacyjności i złożoności, a swe usługi dostarcza klientom zagranicznym – tłumaczy Krzysztof Senger. – JCommerce wspieramy również we względu na zaangażowanie spółki w rozwój talentów oraz współpracę z lokalnymi ośrodkami badawczymi i akademickimi – dodaje wiceszef PAIH. Centrum Innowacji dla Przemysłu (Industrial Innovation Centre) w Katowicach rozpoczęło działalność latem 2017 roku, jednak JCommerce zaplanowała jego rozwój na kolejne lata. – Projekt zakłada podjęcie wielopłaszczyznowych prac nad istniejącymi i nowymi narzędziami informatycznymi dla branży ubezpieczeniowej, bankowej, budowlanej, naftowej, gazowej, elektrycznej, energetycznej, automatyki przemysłowej, robotyki, elektroniki precyzyjnej, przemysłowej oraz telekomunikacyjnej. Wszystkie obszary wdrażane w ramach tego przedsięwzięcia wymagają szczególnej wiedzy i doświadczenia domenowego – tłumaczy Piotr Zyguła, Prezes JCommerce. W tym celu, firma zatrudni analityków, programistów, testerów oprogramowania i kierowników projektów. Łącznie, w ciągu trzech lat utworzonych zostanie 95 miejsc pracy dla specjalistów IT. Będą oni opracowywać m.in. szybsze i bezpieczniejsze algorytmy stosowane przy optymalizacji procesów produkcyjnych. – Pozwoli nam to na zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozwój spółki przede wszystkim na rynkach zagranicznych – wyjaśnia Piotr Zyguła. JCommerce realizuje zlecenia dla klientów głównie z Unii Europejskiej, jak również Ameryki Północnej. Dynamika wzrostu rocznych przychodów w spółce sięga 60%, w tym 25% z tytułu eksportu. W 2017 roku JCommerce zanotowała już ponad 40% wzrost zatrudnienia. Aktualnie dla inwestora pracuje ponad 300 osób. W katowickim Industrial Innovation Centre pracę znalazło już 15 specjalistów. (PAIH/ JCommerce) ***** O firmie JCommerce SA JCommerce SA to firma typu software house, obecna na rynku IT już od 2005. Dostarcza oprogramowanie biznesowe oraz usługi outsourcingu specjalistów IT. JCommerce oferuje zaawansowane rozwiązania z obszaru ERP, CRM i Business Intelligence oraz aplikacje dedykowane - webowe, mobilne oraz desktopowe. Świadczy usługi w zakresie outsourcingu specjalistów i budowania zespołów IT. Dostarcza kompetencje blisko 300 konsultantów, architektów i programistów różnych specjalności z szerokim doświadczeniem sektorowym. Firma realizuje usługi Managed Services, czyli zarządza aplikacjami biznesowymi w środowisku IT, świadcząc prace utrzymaniowe i wsparcie technologiczne. Przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo i skalowalność. Jako certyfikowany partner Microsoft, firma JCommerce wdraża, dostosowuje, utrzymuje i rozwija systemy ERP z rodziny Microsoft - Dynamics NAV oraz Dynamics 365. Współpracując z wiodącymi dostawcami systemów Business Intelligence, takimi jak Microsoft i Qlik dostarcza pełne spektrum rozwiązań analityczno-raportowych. Klientami JCommerce są zarówno liderzy branż w Polsce i Europie, m.in. ING Bank Śląski, Roche, eSky.pl, Skanska, Samsung, Bystronic. Kontakt dla mediów: Kinga Zyguła tel.: +48 600 469 104 kinga.zygula@jcommerce.pl www.jcommerce.pl Artykuł powstał we współpracy z firmą JCommerce.