Inwestycje w AI domeną gigantów chmurowych. Tradycyjne sektory IT w tyle

Inwestycje Big Tech w sztuczną inteligencję nieprzerwanie rosną. To może się jednak zmienić.

Big Tech inwestują w chmurę / Fot. Jarti, Shutterstock

Narastają obawy dotyczące monetyzacji AI, mimo że największe firmy technologiczne nadal inwestują miliardy w pozornie bezdenną otchłań algorytmów generatywnych. Czy bańka AI pęknie, zanim osiągnie dominację nad światem?

Wydatki na usługi AI i szkolenie algorytmów wciąż rosną, mimo że droga do monetyzacji okazuje się dłuższa, niż się spodziewano. Według najnowszej analizy S&P Global giganci chmury agresywnie inwestują w AI, podczas gdy tradycyjne rynki IT pozostają "słabe" w tym obszarze. Firma stwierdza, że przy rozważaniu łącznych wydatków kapitałowych inwestycje Microsoftu, Alphabetu i Mety w AI wzrosły o 60% rok do roku.

Trzej główni gracze na rynku chmury doświadczają wyższych wskaźników wzrostu i z prognoz wynika, że nadal będą rosnąć — o 20% lub więcej w 2025 r. Tendencje wzrostowe poprawiły się w ciągu ostatnich dwóch kwartałów z powodu "mniej defensywnych" budżetów IT, jak zauważa S&P. Chociaż większość "nisko wiszących owoców" na rynku AI została już zebrana, dostawcy usług chmurowych nadal mogą czerpać korzyści z migracji z rozwiązań lokalnych do chmury oraz wzrostu nowych obciążeń skoncentrowanych na chmurze.

Data center mają co robić

Obciążenia związane z AI zaczynają działać, a technologia zyskuje na popularności. Jednak dostawcy usług chmurowych nadal wydają znacznie więcej, niż zarabiają na algorytmach AI. W rezultacie S&P przewiduje, że droga do monetyzacji i dojrzałości AI będzie dłuższa, niż wcześniej oczekiwano.

Sundar Pichai, CEO Alphabetu (Google), niedawno podkreślił, że ryzyko niedoinwestowania w AI jest znacznie większe niż ryzyko nadmiernych inwestycji, podczas gdy główne firmy AI, takie jak OpenAI, wymagają znacznych funduszy tylko po to, aby utrzymać swoją działalność.

Z analizy wynika też, że firmy nie przyjmują sztucznej inteligencji masowo, na dużą skalę. Wielu potencjalnych klientów dostawców usług chmurowych nadal próbuje zrozumieć, jak zintegrować technologię z ich biznesem, a proliferacja usług i modeli generatywnych AI nie pomaga w tej sytuacji. S&P przewiduje, że wydatki na AI będą jednak rosnąć o ponad 20% co najmniej do 2028 r.

Tymczasem globalne wydatki na IT w 2024 roku mają utrzymać się na poziomie ośmioprocentowego wzrostu. Sektory sprzętu przedsiębiorstw i technologii "niezwiązanych z AI" doświadczają za to słabszych trendów wzrostowych, z oczekiwaną stopniową poprawą w drugiej połowie roku. Przedsiębiorstwa opóźniają też długoterminowe projekty, ale kontynuują przejścia na chmurę. Według S&P zespoły zarządzające są "bardziej pewne sytuacji makroekonomicznej w porównaniu do stanu sprzed sześciu miesięcy".