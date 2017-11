Intel z nowymi modemami 5G

Korporacja wprowadza do oferty swoją pierwszą rodzinę komercyjnych modemów 5G New Radio noszących nazwy XMM 8000 i XMM 8060, a także swój najnowszy modem LTE, któremu nadał nazwę XMM 7660.

XMM 8000 to pierwszy komercyjny modem 5G firmy Intel, które obsługuje zarówno pasmo sub-6 GHz, jak i fale milimetrowe. Dlatego będzie go można instalować w całej gamie urządzeń, od komputerów PC i telefonów, przez bezprzewodowe urządzenia konsumenckie dla zastosowań domowych typu CPE, a nawet w samochodach.

Drugi układ tej linii nosi nazwę XMM 8060. Jest to z kolei pierwszy intelowski modem 5G wspierający wiele trybów pracy. Może on obsługiwać urządzenia non-standalone i standalone NR 5G, a także starsze sieci 2G/3G (w tym CDMA) i 4G różnego typu. Według prognoz modem Intel XMM 8060 ma zadebiutować w komercyjnych urządzeniach w połowie 2019 roku, przyspieszając tym samym proces wdrażania produktów zdolnych do obsługi sieci 5G — przed ich szerokim wdrożeniem planowanym na rok 2020.

Zobacz również:

Najnowszy intelowski modem LTE nosi nazwę XMM 7660. Udostępnia on możliwości kategorii Cat.19 oraz pozwala na przesył danych z prędkością sięgającą 1,6 Gb/s. Modem wspiera technologię antenową MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), agregację pasm częstotliwości (Carrier Agregation) oraz wsparcie dla wielu pasm. Modem będzie umieszczany w urządzeniach komercyjnych dostępnych na rynku w 2019 roku.

Z uwagi na fakt, że łączność 5G obejmuje także protokół Wi-Fi, Intel już wkrótce wprowadzi na rynek gigabitowe rozwiązanie Wi-Fi. Dalsze plany obejmują wdrożenie nowej generacji rozwiązań Wi-Fi 802.11ax już w 2018 roku.