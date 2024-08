Intel sprzedaje udziały w Arm. Musi poprawić sytuację finansową

Intel, który zwalnia tysiące pracowników, zmagając się z utrzymaniem swojej pozycji w sektorze półprzewodników, sprzedał swoje 1,18 miliona akcji brytyjskiej firmy chipowej Arm Holdings.

Intel szuka gotówki / Fot. Piotr Swat, Shutterstock.com

Jak podaje Reuters, Intel mógłby uzyskać ok. 146,7 miliona dolarów ze sprzedaży, opierając się na średniej cenie akcji Arm w okresie od kwietnia do czerwca.

Wcześniej w tym miesiącu producent chipów ogłosił, że zredukuje ponad 15% swojej siły roboczej oraz zawiesi wypłatę dywidendy. Dlaczego? Wynika to ze spadku wydatków na tradycyjne półprzewodniki do centrów danych oraz przesunięcia w stronę chipów AI, w którym to segmencie ustępuje rywalom takim jak Nvidia.

Intel oświadczył, że koncentruje się na opracowywaniu zaawansowanych chipów AI oraz rozwijaniu swoich usług produkcji chipów na zlecenie, dążąc do odzyskania przewagi technologicznej, którą utracił na rzecz tajwańskiej firmy TSMC, największego na świecie producenta chipów na zamówienie.

Intel musi poprawić finanse

Wysiłki mające na celu ożywienie działalności w zakresie produkcji kontraktowej pod kierownictwem dyrektora generalnego Pata Gelsingera zwiększyły koszty Intela i wywarły presję na marże zysków, zmuszając firmę do szukania oszczędności.

"To wygląda na zgodne z planem restrukturyzacji działania i odnowionym skupieniem się na płynności oraz efektywności, które Gelsinger przedstawił na ostatniej konferencji" — powiedział analityk Cody Acree z Benchmark Co.

Intel, z siedzibą w Santa Clara w Kalifornii, na koniec czerwca miał środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 11,29 miliarda dolarów oraz całkowite zobowiązania bieżące wynoszące około 32 miliardy dolarów. Akcje firmy straciły ponad 59% swojej wartości w tym roku, spadając o 26% drugiego sierpnia po zawieszeniu dywidendy.

Obecnie firma mierzy się m.in. z pozwem zbiorowym od niektórych akcjonariuszy. Ci twierdzą, że Intel "ukrywał problemy związane z działem produkcji chipów, co doprowadziło do fatalnych wyników finansowych za drugi kwartał". Dodatkowo firma traci udziały rynkowe w segmencie konsumenckim na rzecz AMD — pogarszające udziały są zarówno w sektorze laptopów, jak i komputerów stacjonarnych i serwerów.