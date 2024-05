Innowacje – co je napędza, a co hamuje

Dell Technologies zapytało decydentów i menedżerów IT z całego świata o to, jak technologie sztucznej inteligencji odmienią sposób funkcjonowania organizacji. Z badania wynika, że coraz więcej firm dostrzega w AI szansę na poprawę innowacyjności i prowadzi aktywne działania na tym polu, wprowadzając narzędzia oparte na AI do swoich procesów - ale nie tracąc z pola widzenia wyzwań i przeszkód.

Ilustracja: Alexas_Fotos / Unsplash