IFS finalizuje przejęcie firmy WorkWave LLC

IFS (globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw), ogłosił ukończenie zapowiadanej wcześniej operacji przejęcia firmy WorkWave LLC („WorkWave”). Po sfinalizowaniu tej transakcji firma IFS oferuje połączone rozwiązania do zarządzania serwisem dla przedsiębiorstw każdej wielkości działających w branżach usługowych.

Firma WorkWave jest jednym z czołowych dostawców skalowalnych, opartych na chmurze rozwiązań typu SaaS (Software as a Service; oprogramowanie jako usługa) wykorzystywanych w branży usług serwisowych w terenie, dystrybucji na ostatnim etapie dostawy oraz logistyce. WorkWave obsługuje głównie małe i duże firmy serwisowe, a w szczególności przedsiębiorstwa zajmujące się dezynsekcją, pielęgnacją trawników i ogródków, sprzątaniem i usługami ochroniarskimi, ogrzewaniem/wentylacją/klimatyzacją, kanalizacją i zasilaniem oraz logistyką.

Alastair Sorbie, prezes korporacji IFS, tak skomentował ten fakt: „Z przyjemnością ogłaszamy zakończenie procedur związanych z nabyciem firmy WorkWave. Cieszymy się. że będziemy pracować z zespołem oferującym najlepsze dostępne na rynku rozwiązania serwisowe. Firma IFS dokonała w tym roku kilku przejęć na rynku usług serwisowych, co zapewni jej dynamiczny rozwój i wzmocni pozycję lidera na rynku, na którym zawsze działała z pełnym zaangażowaniem”.

Jak podaje opracowany przez Computerworld raport Top200, IFS Industrial and Financial Systems Poland zajęło 114 miejsce na liście wymieniającej firmy IT, które uzyskały w 2016 roku największe przychody ze sprzedaży w Polsce swoich produktów i usług (z wynikiem 76 890 tys. zł).