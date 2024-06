IDC: przyszłość przemysłu to Edge-to-Cloud

W 2025 roku około 90 proc. firm produkcyjnych będzie stosować architekturę Edge-to-Cloud – prognozują analitycy IDC Polska.

Wartość projektów sztucznej inteligencji w sektorze produkcyjnym była wyceniana w 2023 roku na całym świecie na około 3,2 miliarda dolarów. Do 2028 roku wartość ta ma wzrosnąć do 20,8 mld dol. Zdaniem ekspertów z IDC branża produkcyjna jest jedną z tych, które mają największy potencjał, aby wdrażać innowacje. Dla utrzymania konkurencyjności firmy przemysłowe muszą skupiać się na zapewnieniu jak najlepszych doświadczeń klienta, optymalizacji łańcucha dostaw, zwiększaniu wydajności, jednocześnie dbając o efektywność energetyczną.

W realizacji tych założeń mogą pomóc rozwiązania AI. Przykładowo, generatywna sztuczna inteligencja może być osadzona w systemach wspierających zarządzanie firmą (ERP) i cyklem życia produktu (PLM), jak również w narzędziach do zarządzania relacjami z klientami (CRM).

– Większość dostawców technologii wdraża już technologię GenAI w swoich rozwiązaniach dla przedsiębiorstw, umożliwiając organizacjom czerpanie z niej korzyści w obszarach, takich jak zarządzanie usługami, planowanie łańcucha dostaw i rozwój produktów – mówi Jarosław Smulski, Senior Research Manager z IDC Polska.

Jednym z kierunków rozwoju, który może przybliżyć przedsiębiorstwa do realizacji celu, jakim jest inteligentna, wydajna i zrównoważona firma przemysłowa, są – zdaniem IDC – inwestycje w architekturę Edge-to-Cloud. Według IDC 58 proc. producentów już korzysta z rozwiązań Edge-to-Cloud, a kolejne 30 proc. planuje wdrożenie w ciągu najbliższego 1,5 roku.

– Infrastruktura Edge-to-Cloud daje firmom elastyczność, sprawiając, że dane przedsiębiorstwa nie są przechowywane jedynie w centrach danych. Architektura ta zapewnia niemal zerowe opóźnienia w aplikacjach chmurowych, co oznacza, że informacje mogą być płynnie przekazywane między urządzeniami brzegowymi, aplikacjami w chmurze, centrami danych a użytkownikami, znajdującymi się w różnych lokalizacjach i pracującymi w różnych środowiskach – podkreśla Jarosław Smulski.

Póki co europejskie przedsiębiorstwa z sektora przemysłowego z rezerwą podchodzą do AI. Jak wynika z badania IDC GenAI ARC Survey 2023, tylko 30 proc. z nich zainwestowało znaczne środki w szkolenia, zakup oprogramowania i doradztwo dotyczące GenAI. Co piąta organizacja przyznaje, że przeprowadza wstępne testy modeli AI i weryfikuje koncepcje nie dysponując opracowanym planu wydatków.

O chmurze, danych i sztucznej inteligencji w przemyśle będą dyskutować uczestnicy nadchodzącej konferencji IDC Smart Factory 2024. Dwudniowe wydarzenie, wypełnione sesjami, panelami dyskusyjnymi i warsztatami, odbędzie się 2o i 21 czerwca 2024 w Katowicach. Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.