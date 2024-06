IDC: przychody z chmury publicznej w górę o 20 proc.

Globalni dostawcy usług chmury publicznej odnotowali w 2023 r. przychody w wysokości ponad 669 mld dolarów – szacują analitycy IDC. To o prawie 20 proc. więcej niż rok wcześniej.

Głównym źródłem przychodów dostawców usług chmury publicznej w 2023 r. było oprogramowanie w modelu SaaS, które stanowiło niespełna 45 proc. całego rynku. Drugie miejsce zajęła infrastruktura jak usługa (19,9 proc.), a trzecie – usługi w modelu PaaS (18,4 proc.), które zanotowały zarazem najwyższą dynamikę wzrostu.

Przychody z usług chmury publicznej w 2023 r. w mld dol. (źródło: IDC Worldwide Semiannual Public Cloud Services Tracker)

– Tempo wzrostu przychodów z PaaS wciąż przewyższa ogólną dynamikę rynku chmury w dużej mierze ze względu na inwestycje użytkowników w sztuczną inteligencję – skomentował Adam Reeves, dyrektor ds. badań, dział Modern Platform as a Service (PaaS) and Edge Applications w IDC.

Pięciu czołowych dostawców usług chmury publicznej – Microsoft, Amazon Web Services, Salesforce Inc., Google i Oracle – utrzymało swoje pozycje w 2023 r., a ich łączne przychody złożyły się na 40,5 proc. ogólnej kwoty przychodów w segmencie. Pierwsze miejsce zajmuje koncern z Redmond, z 16-8 proc. udziałów w rynku.

Rynek dostawców chmury publicznej w 2023 r. (źródło: IDC Worldwide Semiannual Public Cloud Services Tracker)

Jak prognozuje IDC, w 2024 r. przychody z usług chmury publicznej przekroczą globalnie wartość 800 miliardów dolarów, co oznacza stabilną dynamikę wzrostu rynku. Będzie to 20,5 proc. więcej w stosunku do 2023 roku, a kontynuacja trendu wzrostowego spodziewana jest również w 2025 roku.

– Popularyzacja sztucznej inteligencji skłania organizacje do rewizji strategii rozwoju infrastruktury – uważa Dave McCarthy, wiceprezes ds. badań w dziale Cloud and Edge Infrastructure Services IDC.

Usługi chmury publicznej w modelu IaaS będą atrakcyjnym sposobem dostarczania infrastruktury gotowej na AI, ponieważ dostawcy usług chmurowych intensywnie inwestują w wysokowydajne usługi obliczeniowe, pamięci masowej i sieciowe, wymagane do obsługi obciążeń AI. Infrastruktura chmurowa oparta na modelu „on-demand” i „pay-as-you-go” ułatwia dostęp do najnowszych technologii AI bez dużych inwestycji z góry lub opóźnień w łańcuchu dostaw.

– dodaje.