Hawe Telekom rozbudowuje sieć światłowodową

Spółka rozpoczyna inwestycję światłowodową w województwie mazowieckim, która połączy ze sobą centra danych położone w Warszawie i okolicach. Budowana infrastruktura o łącznej długości ponad 150 km umożliwi klientom korzystanie z alternatywnych tras do połączeń pomiędzy popularnymi kolokacjami.

Ring warszawski to jedna z kluczowych inwestycji w historii Hawe Telekom. Projekt zostanie zakończony w ciągu dwóch lat. Budowa ringu warszawskiego będzie realizowana etapami. Obecnie trwają prace nad pierwszym etapem, który obejmuje trasę wzdłuż Alei Jerozolimskich. Kolejne etapy inwestycji planowane są na najbliższe dwa lata.

Nowy projekt Hawe Telekom jest odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie firm, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, które coraz częściej wybierają Polskę jako miejsce dla swoich operacji IT. Na trasie budowanych światłowodów znajdzie się kilkanaście centrów danych, zarówno istniejących, jak i tych planowanych. Klienci będą mogli skorzystać z usług Hawe Telekom we wszystkich znaczących obiektach, z wykorzystaniem alternatywnych tras, co zwiększy niezawodność i bezpieczeństwo połączeń

„Warszawa to ważne miejsce dla międzynarodowych połączeń sieciowych oraz hyperscalerów, czyli firm oferujących usługi chmurowe na szeroką skalę. Otrzymujemy liczne zapytania ze strony naszych klientów, którzy poszukują rozwiązań telekomunikacyjnych o wysokich przepustowościach. Dzięki tej inwestycji dostarczymy produkt spełniający wymagania rynku oraz wzmocnimy naszą pozycję w Warszawie, która jest obecnie kluczowym hubem telekomunikacyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej. Warto zaznaczyć, że od razu zaczniemy świadczyć usługi na poszczególnych odcinkach ringu nie czekając na zakończenie całej inwestycji”, podkreśla Paweł Paluchowski, CEO Hawe Telekom S.A.

Źródło: itbcgroup.pl