Hakerzy włamali się do Europolu

Europol potwierdził, że do jego eksperckiego portalu EPE (Europol Platform for Experts) włamali się hakerzy, wykradając z niego dane przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego.

EPE to platforma internetowa zawierające poufne dane, do których dostęp mają organ ścigania krajów należących do Unii Europejskiej. Europol informuje iż wstępne działania mające wyjaśnić ten incydent bezpieczeństwa zostały już podjęte. Zapewnia też, że wśród skradzionych zasobów nie znajdują się żadne informacje operacyjne dotyczące bieżącej aktywności i incydent nie zakłócił działania żadnego z policyjnych systemów Europolu.

Z portalu wyciekły dane zawierające informacje o urzędników wyższego szczebla agencji. Jak dotąd nie wiadomo, kiedy incydent miał miejsce. Hakerzy z grupy IntelBroker (bo oni twierdzą, że stoją za włamaniem) opublikowali komunikat w którym twierdzą, że skradzione dane zawierają informacje o pracownikach Europolu, dokumenty FOUO (For Official Use Only) oraz pliki PDF.

Hakerzy twierdzą, że uzyskali również dostęp do EC3 SPACE (Secure Platform for Accredited Cybercrime Experts), jednej ze społeczności portalu EPE, w której znajdują się setki materiałów związanych z cyberprzestępczością, z których korzysta ponad 6000 autoryzowanych ekspertów ds. cyberprzestępczości z całego świata. Ich ofiarą miała też paść platforma SIRIUS, używana przez organy sądowe z 47 krajów, w tym państw członkowskich UE, Wielkiej Brytanii, jak również krajów mających umowę o współpracy z organem Eurojustem oraz EPPO (European Public Prosecutor's Office).

Grupa hakerska IntelBroker stało się znana po tym jak włamała się do platformy DC Health Link, która zarządza planami opieki zdrowotnej personelu i rodzin amerykańskiej Izby Reprezentantów. Inne incydenty związane z cyberbezpieczeństwem, powiązane z tą grupą hakerską, obejmują włamania do systemów IT takich firm i instytucji, jak Hewlett Packard Enterprise (HPE) oraz Home Depot.